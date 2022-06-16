Ayda 3.000 lira ile ev sahibi olun! 3 bin lira taksitle ne kadar konut kredisi çekilir?0,89 ve 0,99 konut kredisi şartları neler? 60,120 ay vadeli…

Ev satın alma hayali kuranlar sık sık faiz oranları ve banka kredileri hakkında araştırmalarda bulunuyor. Son zamanlarda 0,99 faiz oranıyla konut kredisi verileceğinin belirtilmesinin ardından kredi çekmek isteyen binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. Ayda sadece 3.000 lira ödeyerek ev sahibi olmak artık mümkün. Çeşitli bankalar 60 veya 120 ay vadeyle ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.
2 bin lira taksitle 5 yıl vadeli 85 bin lira konut kredisi veren bankalar;
3 bin lira 5 yıl vadeli 127 bin lira konut kredisi veren bankalar;
3 bin lira 10 yıl vadeli konut kredisi çekebileceğiniz bankalar;