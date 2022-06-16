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    • Haberler
    • 16.06.2022 14:56
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    • 16.06.2022 14:56
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    Ayda 3.000 lira ile ev sahibi olun! 3 bin lira taksitle ne kadar konut kredisi çekilir?0,89 ve 0,99 konut kredisi şartları neler? 60,120 ay vadeli…

    Ayda 3-4 bin lira taksitle ev almak isteyenler kredi hesaplamalarına başladı. Bu kapsamda bankalara giderek vakit kaybetmektense internet zerinden kolaylıkla hesaplama yapabilirler. Peki, ayda 3 bin lira taksitle ne kadar konut kredisi çekilir? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 konut kredisi şartları neler? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Ayda 3.000 lira ile ev sahibi olun!

    Ev satın alma hayali kuranlar sık sık faiz oranları ve banka kredileri hakkında araştırmalarda bulunuyor. Son zamanlarda 0,99 faiz oranıyla konut kredisi verileceğinin belirtilmesinin ardından kredi çekmek isteyen binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. Ayda sadece 3.000 lira ödeyerek ev sahibi olmak artık mümkün. Çeşitli bankalar 60 veya 120 ay vadeyle ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

    2 bin lira taksitle 5 yıl vadeli 85 bin lira konut kredisi veren bankalar;

    3 bin lira 5 yıl vadeli 127 bin lira konut kredisi veren bankalar;

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    3 bin lira 10 yıl vadeli konut kredisi çekebileceğiniz bankalar;

        4 bin lira ile 10 yıl vadeli konut kredisi veren bankalar;

        Kredi faiz oranları ne kadar?

        Kredi faiz oranları bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Hangi bankadan kredi çekeceğine karar veremeyenler konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte çeşitli bankalar tarafından belirtilen konut kredisi faiz oranları;

        0,99 Konut Kredisi Başvuru Şartları Neler?

        0,89-0,99 konut kredisi başvuru şartları ev almak isteyen vatandaşların oldukça merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdeli haberin verilmesinin ardından kredi için gerekli olan şartlar araştırıldı. İşte 0,99 konut kredisi başvuru şartları;

        1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

            2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

            3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

            4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

            5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

            6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,99 faiz oranı uygulanacaktır.

            7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

            8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.
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            Haberler Haberler Ayda 3.000 lira ile ev sahibi olun! 3 bin lira taksitle ne kadar konut kredisi çekilir?0,89 ve 0,99 konut kredisi şartları neler? 60,120 ay vadeli…
                SON DAKİKA