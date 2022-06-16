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    • Ekonomi
    • 16.06.2022 12:18
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    • 16.06.2022 12:28
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'elektrik yatırımlarına' ilişkin açıklama: Büyük oranda gerçekleştirildi

    Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arasında yani Üçüncü Uygulama Döneminde toplam 74,3 milyar TL’lik elektrik dağıtım yatırımı gerçekleştirildi.

    Bakan Dönmez’den ’elektrik yatırımı’ mesajı

    Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arasında yani Üçüncü Uygulama Döneminde toplam 74,3 milyar TL'lik elektrik dağıtım yatırımı gerçekleştirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan Dördüncü Uygulama Dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirledik. Halihazırda 16 milyar TL'si şebeke, 4 milyar TL'si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL'lik bir yatırımı hayata geçirildi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'elektrik yatırımlarına' ilişkin açıklama: Büyük oranda gerçekleştirildi
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