16 Haziran altın yükselecek mi, düşecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

YENİ ADIMLAR BU AKŞAM ATILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.