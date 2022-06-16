16 Haziran altın yükselecek mi, düşecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair gelişmeleri takip ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik gelişme kendini gösteriyor. Altın fiyatları yeniden düşmeye başladı ve 1000 TL'nin altına düştü. Peki, 16 Haziran altın neden düşüyor? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İslam Memiş son dakika yorumlar!
CANLI ALTIN FİYATLARI!
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın düşmeye başladı.
YENİ ADIMLAR BU AKŞAM ATILACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok."
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.