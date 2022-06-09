9 Haziran dolar, euro neden düşüyor? 1 dolar kaç lira oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? Anlık CANLI DOLAR EURO Döviz fiyatları!

Dolar ve euro neden düşüyor? Sorusu akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarının hemen ardından dolar ve euro düşmeye başladı. Peki, 1 dolar kaç lira oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler!
DOLAR EURO NEDEN DÜŞÜYOR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Bu açıklamanın ardından dolar ve euro düşmeye başladı.
YENİ ADIMLAR BU AKŞAM ATILACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok."
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.