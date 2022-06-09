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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 19:29
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    • 09.06.2022 19:50
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    9 Haziran dolar, euro neden düşüyor? 1 dolar kaç lira oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? Anlık CANLI DOLAR EURO Döviz fiyatları!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Bu açıklamaların ardından dolar ve euro kurunda düşüşler meydana geldi. Peki, 9 Haziran dolar, euro neden düşüyor? 1 dolar kaç lira oldu?

    takvim.com.tr
    9 Haziran dolar, euro neden düşüyor? 1 dolar kaç lira oldu?

    Dolar ve euro neden düşüyor? Sorusu akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarının hemen ardından dolar ve euro düşmeye başladı. Peki, 1 dolar kaç lira oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler!

    DOLAR EURO NEDEN DÜŞÜYOR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Bu açıklamanın ardından dolar ve euro düşmeye başladı.

    YENİ ADIMLAR BU AKŞAM ATILACAK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok."

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.



        Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

        Enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan ekonomi başlıklarında hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz.

        Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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        Haberler Ekonomi 9 Haziran dolar, euro neden düşüyor? 1 dolar kaç lira oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? Anlık CANLI DOLAR EURO Döviz fiyatları!
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