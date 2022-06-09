9 Haziran dolar, euro neden düşüyor? 1 dolar kaç lira oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? Anlık CANLI DOLAR EURO Döviz fiyatları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;



Enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan ekonomi başlıklarında hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz.

Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.