Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi.
DÖVİZDE DÜŞÜŞ
Gün içinde en yüksek 17.27 seviyesini gören dolar, açıklama öncesi 17.20 seviyesinde hareket ediyordu. Bakan Nebati'nin yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından kur 16.90'a kadar geriledi.
Açıklama sonrasında, gün içerisinde 18.35 seviyelerinde işlem gören Euro/TL ise yurt dışı piyasalarda 18,00 seviyesinin altını gördü. Euro TL saat 22.00 itibarıyla 18.10'dan işlem görüyor. Gram altın ise 1.003 liradan alıcı buluyor.
SERBEST PİYASA VURGUSU
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Zaten Hazine uzanca bir süredir çalışmalarını yapıyordu. Kur korumalı TL mevduatı son haftaya kadar gayet iyi gidiyordu sonrasında bir hareketlenme yaşandı. Hazine'nin açıklaması bu açıdan önemli. Serbest piyasadan asla vazgeçilmeyeceği altı çiziliyor. Enflasyon nedeniyle eve bir problem var hane halkı açısından. Bunların çözümü için önemli adımlar atılıyor" dedi.
KULAK ASMAYIN
Doğaner, "Hükümetin kararlarını dinleyin diğerlerinin dediklerine kulak asmamak gerek. Bakanlığın yapacağı açıklamayla piyasalarda dalgalanmalar olacaktır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.
Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.
"20 YILDIR RİSK DEDİKLERİ HER FAKTÖRÜ FIRSATA ÇEVİRDİK"
Dövize yönelik yapılan spekülasyonlara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanlığı, birtakım odakların 20 yıldır risk dediği her faktörü kısa süre sonra fırsata çevirdiklerinin altını çizerek, rasyonel olmayan söylemler eşliğinde döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğuna dikkat çekti.
20 ARALIK 2021 ÖRNEKLİ SAĞDUYU ÇAĞRISI
20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünyanın tecrübe ettiğini bildiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak "20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır" açıklamasını yaptı.