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    • Ekonomi
    • 15.06.2022 10:20
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    • 15.06.2022 10:20
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    Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi.

    AA
    Ücretli çalışan sayısı arttı

    Buna göre, geçen yılın nisan ayında 13 milyon 455 bin 901 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 4 artışla 13 milyon 992 bin 443 kişiye yükseldi.

    Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 11,2 azaldı.

    AYLIK BAZDA AZALIŞ
    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

    Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 4,4 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

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    Haberler Ekonomi Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı
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