İstanbul'dan 5 ayda uçan yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 16 milyon 559 bin 262 kişi arttı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022'nin başından bu yana hızla toparlanma sürecine girdi.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı, hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından bu yılın başından bu yana yükselişe geçti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın ilk 5 ayında ağırlanan yolcu sayılarında geçen seneye göre ciddi artışlar görüldü. Dönem içinde özellikle Ramazan Bayramı dolayısıyla iç hatlarda en belirgin artış gözlemlenirken turizm sezonunun gelmesiyle tüm hatlarda yükseliş devam etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ilk 5 ayında 21 milyon 545 bin 910 yolcu kullandı. Bu yolculardan 5 milyon 530 bin 807'si iç, 16 milyon 15 bin 103'ü ise dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 9 milyon 374 bin 153 kişinin kullandığı İstanbul Havalimanı'nda, geçen yıla kıyasla yolcu sayısı 12 milyon 171 bin 757 arttı. Yolcu artışındaki oran da yüzde 130 olarak hesaplandı.

SABİHA GÖKÇEN DIŞ HAT YOLCUSUNDA BELİRGİN ARTIŞ

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yıl ocak-mayıs döneminde iç hatlarda 5 milyon 609 bin 578, dış hatlarda ise 5 milyon 420 bin 521 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın ilk 5 ayında 4 milyon 628 bin 843 iç hat ve 2 milyon 13 bin 507 dış hat yolcusunun ağırlandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ilk 5 ayında misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 980 bin 735, dış hatlar da 3 milyon 407 bin 14 artış gösterdi. İç hatlar yolcusunun yüzde 21, dış hatlar yolcusunun ise yüzde 169 arttığı belirlendi.

İstanbul havalimanlarından, bu yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 11 milyon 140 bin 385, dış hatlarda ise 21 milyon 435 bin 624 olmak üzere toplam 32 milyon 576 bin 9 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın ilk 5 ayında 16 milyon 16 bin 747 olan İstanbul'dan uçan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 16 milyon 559 bin 262 artmış oldu.

UÇUŞ SAYILARI DA ARTTI

Bu yılın 5 ayındaki yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarında gelen giden uçak sayıları da artış gösterdi.

İstanbul Havalimanı'nda 2022'nin ilk 5 aylık döneminde iç hatlarda 39 bin 407, dış hatlarda 111 bin 921 sefer düzenlendi.

Geçen yılın ilk 5 ayında 80 bin 721 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı döneminde 70 bin 607 uçuş artışı kaydedildi. Geçen yıla göre uçuşların yüzde 87 arttığı hesaplandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YILIN İLK 5 AYINDA 75 BİN 859 UÇUŞ YAPILDI

Bu yılın ilk 5 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 38 bin 758 iç, 38 bin 891 de dış hat seferi yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde havalimanından toplam 53 bin 194 uçuş icra edilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 24 bin 455 sefer artışı hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 5 bin 683, dış hatlarda 5 bin 311 toplamda ise 10 bin 994 sefer icra edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam 15 bin 657 uçuşun icra edildiği kayıtlara geçmişti.

İstanbul havalimanlarından bu yılın ocak-mayıs döneminde 239 bin 971 uçuş yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul havalimanları merkezli icra edilen sefer sayısı 149 bin 572 olmuştu. Böylece bu yılın 5 ayında gerçekleştirilen sefer sayısı geçen seneye göre 90 bin 399 artışla kayıtlara geçti.