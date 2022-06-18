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    • Ekonomi
    • 16.06.2022 08:59
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    • 18.06.2022 09:59
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    Yalnızca başvuru yapanlar faydalanabilecek! Çalışanlara çift maaş ödeniyor! İşte ayrıntılar

    Bayramda çalışacak olan çoğu çalışan bayram tatilinde çalıştıkları amacıyla çift maaş alacaklardır. Her sene bulunduğu gibi bu senede bu yasa devam etmektedir. Her sene bayram tatillerinde çalışan işçiler o günün ücretlerini ekstradan almaya devam ederler. Bu amaçla bu senede benzeri olacak ve Kurban bayramında çalışan bütün işçiler o günün ücretlerini aylık ücretlerinin üzerine eklenerek alacaklardır. Bu ödemeyi alacağından haberi olmayan çalışanlar bu haberi okuyup haklarını alabilirler.

    Alper Duman
    takvim.com.tr
    Çalışanlara çift maaş ödeniyor! İşte ayrıntılar

    Bayram tatilinde izin alamayan ve çalışmak mecburiyetinde kalan çoğu çalışan vardır. Tam 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde çoğu çalışan çalışmaya devam edecektir. Kurban Bayramı tatilinde çalışmaya devam eden işçilere işverenler ekstra ücret ödemesi yapacaklardır. Bayram tatilinde çalışan çalışanlar aylık maaşlarından ekstra olarak birde o 4 günlük ücretlerini alacaklardır.

    Bayramda Fazla Mesai Yapan Çalışanlar

    Bayramda bayram tatili yapmadan çalışmaya devam eden bütün çalışanlar aylık maaşlarının yanısıra bir de ekstra olarak çalıştıkları gün adedi bazından ekstradan ödeme alacaklardır. Bayram süresince çalışan bütün çalışanlar çift maaş almış olacaklardır. Bayramdaki çalışmayı sonradan izin olarak kullanabilmesi bütün çalışanların merak ettiği bir sorudur lakin bu tür bir şey olası değildir. Bayramda çalışılan gün adedi sonradan izin olarak kullanılamamaktadır. Bayramda çalışılan günler zamlı olarak ödendiği amacıyla sonradan bu günleri izne çevirmek gibi bir hal yoktur. Fazla mesai yapanlar amacıyla bayram mesaisi ve bu mesaide alınacak olan ödeme olabildiğince önemli!

    Bayramlarda Çalışmak Zorunlu Mu?

    Anayasada belli olan bir kanuna göre bayramda çalışmanın mecburi olup olmadığını o iş yeri daha eskiden verdiği karara göre belirlenmektedir. İş yerine çalışmaya girmeden evvel çalışanın onayı gerekmektedir. Çalışanın onayı alınarak buna karar verilir ve sonradan çalışanın düşünce değiştirmesi gibi bir hal olası değildir. İşyerinin üretime devam etmesi ve zarar etmemesi amacıyla bayramlarda karşılıklı anlaşılarak çalışma kararı alınabilir.

        Bayram Mesaisi Nedir?

        Resmi tatil günleri olan bayramlarda standart bir iş günü gibi çalışılmasına bayram mesaisi olarak ifade edilir. Çalışanlar resmi tatil günlerinde çalışmasalar da aylık maaşlarına resmi tatil günlerinin ücreti dahildir. Bayramlarda çalışanların ise aylık sabit maaşlarına bayram mesai ücreti eklenir. Bayram mesai ücreti çalışılan her tatil günü amacıyla ödenir.

        Çalışan bayram mesaisi ile haftalık çalışma vakitını aşıyorsa hem çok mesai hem de bayram mesai ücreti ödenir. Bayram mesai ücreti yerine çalışana karşılık olarak serbest vakit izni ile karşılanması mevzuata makul değildir. Çalışanların bayramda çalıştıkları her gün amacıyla bayram mesai ücretinin ödenmesi gerekir.

        Bayram Mesaisi Yapmak Zorunlu Mu?

        Bayram mesaisine dair İş Kanunu'na ait açıklama, yerel bayramlarda bulunduğu gibi tatil günleri olarak kabul edilen bayram günlerinde de çalışmanın mecburi olmadığını belirtiliyor. Ancak, çalışanların iş sözleşmesinde bayramlarda, tatil günlerinde çalışmaya yönelik bir bilgi yer alıyorsa işverenin isteği üstüne bayram mesaisi mecburi olabiliyor. Bayram ya da başka tatil günleri mesailerine dair iş sözleşmesinde çalışılması ile ilgili bir bilginin bulunmaması halinde söz hususu zamanlarda çalışılması amacıyla çalışanın onayı gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Yalnızca başvuru yapanlar faydalanabilecek! Çalışanlara çift maaş ödeniyor! İşte ayrıntılar
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