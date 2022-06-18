Yalnızca başvuru yapanlar faydalanabilecek! Çalışanlara çift maaş ödeniyor! İşte ayrıntılar

Bayramda Fazla Mesai Yapan Çalışanlar

Bayramda bayram tatili yapmadan çalışmaya devam eden bütün çalışanlar aylık maaşlarının yanısıra bir de ekstra olarak çalıştıkları gün adedi bazından ekstradan ödeme alacaklardır. Bayram süresince çalışan bütün çalışanlar çift maaş almış olacaklardır. Bayramdaki çalışmayı sonradan izin olarak kullanabilmesi bütün çalışanların merak ettiği bir sorudur lakin bu tür bir şey olası değildir. Bayramda çalışılan gün adedi sonradan izin olarak kullanılamamaktadır. Bayramda çalışılan günler zamlı olarak ödendiği amacıyla sonradan bu günleri izne çevirmek gibi bir hal yoktur. Fazla mesai yapanlar amacıyla bayram mesaisi ve bu mesaide alınacak olan ödeme olabildiğince önemli!