Sigortasız çalışanlar, kazancı eksik gösterilenler dikkat! Hangi şartlarda kıdem tazminatı talep edilebilir? İşte tüm detaylar...

Sigortam uzun süredir düşük ücretten, eksik yatırılıyor. İstifa edersem tazminatımı alabilir miyim? İşverence sigortası 30 günden az bildirilen ya da kazancı düşük gösterilen çalışan iş akdini haklı olarak feshederek tazminatını isteyebilir. İş Kanunu'na göre ücretin yasal hükümler, sözleşme şartlarına uygun ödenmemesi haklı fesih nedeni olduğu gibi, işten ayrılan ihbar süresine de uymak zorunda değil. Yargıtay, sigortanın eksik yatmasını haklı fesih sebebi sayıyor.
■ Sigortasız çalıştırıldığım yıllar için kıdem tazminatı talep edebilir miyim?
Sigortasız çalışmaların belgelerle kanıtlanması durumunda geriye dönük olarak sigortalılık sağlanacağı gibi, kıdem tazminatı alma hakkı da doğar. Belgeyle kanıtlama imkanı olmayanların hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit davası açması gerekiyor.
■ Aynı işyerinde uzun yıllar sigortalı çalıştırıldım, dava için 5 yıllık zaman aşımı süresini geçtim. Ne yapmam gerekiyor?
5 yıllık hak düşürücü sürenin ne zaman başlayacağı özel durumlara göre değişiyor. Yıllarca kesintisiz ve aralıksız aynı işyerinde çalıştıysanız 30 yıl önceki sigortasız çalışmanız için bile hizmet tespit davası açabilirsiniz.