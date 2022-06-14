Sigortasız çalışanlar, kazancı eksik gösterilenler dikkat! Hangi şartlarda kıdem tazminatı talep edilebilir? İşte tüm detaylar...

Sigortam uzun süredir düşük ücretten, eksik yatırılıyor. İstifa edersem tazminatımı alabilir miyim? İşverence sigortası 30 günden az bildirilen ya da kazancı düşük gösterilen çalışan iş akdini haklı olarak feshederek tazminatını isteyebilir. İş Kanunu'na göre ücretin yasal hükümler, sözleşme şartlarına uygun ödenmemesi haklı fesih nedeni olduğu gibi, işten ayrılan ihbar süresine de uymak zorunda değil. Yargıtay, sigortanın eksik yatmasını haklı fesih sebebi sayıyor.