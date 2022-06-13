Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! 650 gelir uzman yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 650 gelir uzman yardımcısının alınacağını duyurdu.
Nebati, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;
Özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim.
Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.