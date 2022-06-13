Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! 650 gelir uzman yardımcısı alınacak





Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;



Özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim.