Evlenene BES hediyesi! Bireysel emeklilikte hediye katkı payı dönemi başladı





TİM'İN YENİ BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) başkanlık seçimi heyecanı sona erdi. Tek adayın yarıştığı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu'nda, Mustafa Gültepe 273 geçerli oyun 273'ünü aldı. Bu sonuçla 2018'den bu yana İHKİB Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe, TİM'in yeni başkanı oldu. 29. Olağan Genel Kurulu'nda 27 sektör konseyi başkanı da belirlendi. Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Mustafa Gültepe, "TİM'i strateji ve vizyon liderliğini üstlenen, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız" şeklinde konuştu.



ABONELİĞİ İPTAL ETMEYENE&NBSP;104 BİN TL

Vatandaşların sıklıkla başlarına gelen 'aboneliklerini iptal edememe' sorununa Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu el attı. İnternet hizmetine ilişkin aboneliklerini iptal etmek isteyen vatandaşların şikayet yağmuruna tuttuğu operatöre 104 bin lira idari para cezası kesildi.

Barış ŞİMŞEK



SANAYİ ÜRETİMİ % 10.8 ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 7.3 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreğe de beklentilerin üzerinde bir performansla başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Nisan'da yıllık bazda yüzde 10.8 ile 6.4 olan beklentinin üzerinde arttı.



KONUT KİRALARKEN DİKKAT!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdünün tarihlerinin sonradan doldurulmasının önemsiz olduğuna dikkat çekti. Kurul, oy çokluğu ile karar aldı.



ANTALYA 3 MİLYON TURİSTİ AŞTI

Antalya'ya 1 Ocak-12 Haziran döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 104 bin 300 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 949 bin 182 kişiyi ağırlayan Antalya'da, bu yıl turist sayısında yüzde 227'lik artış yaşandı. Haziran'ın ilk 12 gününde ise geçen yıla göre yüzde 241'lik artış kaydedildi.

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