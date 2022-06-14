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    Evlenene BES hediyesi! Bireysel emeklilikte hediye katkı payı dönemi başladı

    Bireysel emeklilikte hediye katkı payı dönemi başladı. Artık düğün ya da karne hediyelerinin kapsamına ‘BES’ de girecek. İşte sizler için derlediğimiz 14 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Evlenene ‘BES’ takısı

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), düzenleme yaparak, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), hediye olarak verilebilmesine imkan tanıdı. Genelgeye göre; işveren grup emeklilik sözleşmeleri ile otomatik katılım sistemi kapsamında kurulan sözleşmelerin dışındaki BES sözleşmelerine, üçüncü kişiler hediye amaçlı olarak katkı payı ödeyebilecek. Böylece, BES'i olan kişilere, yakınları ya da başkaları hediye amaçlı katkı payı ödemesi yapabilecek. Bunun için de emeklilik şirketleri, hediye sertifikaları hazırlayacak. Yeni uygulama ile hediye amaçlı ek katkı payı ödemesi yapacak olanlar, emeklilik şirketinin internet sitesinden veya mobil uygulamada oluşturulan ödeme sayfasından ödeme yapabilecek. Emeklilik şirketi, hediye edenin talebi olması halinde elektronik veya basılı olarak üreteceği hediye sertifikasını hediye edene veya katılımcıya iletecek. Emeklilik şirketi sertifika üretimi karşılığında hizmet bedeli talep edebilecek. Yapılan işlem neticesinde elektronik iletişim aracı ile katılımcıya bilgilendirme yapılacak.



    FENOMENLERE MESAJ VAR
    açılması zorunlu olacak. Gelirler bu hesaba yatırılacak GELİR İdaresi Başkanlığı, sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri için 'vergi istisnası' rehberi hazırladı. Rehbere göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, gelir vergisinden istisna olacak. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapılmaya devam edilecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (Bu yıl için 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirecek.
    Hazal ATEŞ


    FED SARSINTISI
    ABD'de cuma günü açıklanan enflasyonun, Mayıs'ta beklentileri aşarak yıllık yüzde 8.6 ile 1981'den bu yana en hızlı artışa işaret etmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını sürdüreceği endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum küresel çapta hisse senedi piyasalarında satışlara yol açarken, tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı. Kripto paralarda da kan kaybı hızlandı. Çin Borsası yüzde 1, Güney Kore Borsası yüzde 3.5, Japonya Borsası ise yüzde 3 düştü. Avrupa borsalarındaki kayıp yüzde 2'yi geçti. ABD borsaları yüzde 4 geriledi.



        KAYIP ÇOK BÜYÜK
        Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 12 düşüşle 980 milyar doların altına düştü. Bitcoin'in fiyatı Aralık 2020'den beri ilk kez 25 bin doların altına geriledi. Son 7 günlük sürede Bitcoin'in değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. İkinci sırada yer alan Ethereum da son 1 haftada yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 1.215 dolar seviyesine kadar geriledi.



        TİM'İN YENİ BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE
        Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) başkanlık seçimi heyecanı sona erdi. Tek adayın yarıştığı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu'nda, Mustafa Gültepe 273 geçerli oyun 273'ünü aldı. Bu sonuçla 2018'den bu yana İHKİB Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe, TİM'in yeni başkanı oldu. 29. Olağan Genel Kurulu'nda 27 sektör konseyi başkanı da belirlendi. Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Mustafa Gültepe, "TİM'i strateji ve vizyon liderliğini üstlenen, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

        ABONELİĞİ İPTAL ETMEYENE&NBSP;104 BİN TL
        Vatandaşların sıklıkla başlarına gelen 'aboneliklerini iptal edememe' sorununa Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu el attı. İnternet hizmetine ilişkin aboneliklerini iptal etmek isteyen vatandaşların şikayet yağmuruna tuttuğu operatöre 104 bin lira idari para cezası kesildi.
        Barış ŞİMŞEK

        SANAYİ         ÜRETİMİ % 10.8 ARTTI
        Yılın ilk çeyreğinde sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 7.3 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreğe de beklentilerin üzerinde bir performansla başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Nisan'da yıllık bazda yüzde 10.8 ile 6.4 olan beklentinin üzerinde arttı.

        KONUT KİRALARKEN DİKKAT!
        Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdünün tarihlerinin sonradan doldurulmasının önemsiz olduğuna dikkat çekti. Kurul, oy çokluğu ile karar aldı.

        ANTALYA 3 MİLYON TURİSTİ AŞTI
        Antalya'ya 1 Ocak-12 Haziran döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 104 bin 300 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 949 bin 182 kişiyi ağırlayan Antalya'da, bu yıl turist sayısında yüzde 227'lik artış yaşandı. Haziran'ın ilk 12 gününde ise geçen yıla göre yüzde 241'lik artış kaydedildi.

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        Haberler Ekonomi Evlenene BES hediyesi! Bireysel emeklilikte hediye katkı payı dönemi başladı
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