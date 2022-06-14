Evlenene BES hediyesi! Bireysel emeklilikte hediye katkı payı dönemi başladı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), düzenleme yaparak, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), hediye olarak verilebilmesine imkan tanıdı. Genelgeye göre; işveren grup emeklilik sözleşmeleri ile otomatik katılım sistemi kapsamında kurulan sözleşmelerin dışındaki BES sözleşmelerine, üçüncü kişiler hediye amaçlı olarak katkı payı ödeyebilecek. Böylece, BES'i olan kişilere, yakınları ya da başkaları hediye amaçlı katkı payı ödemesi yapabilecek. Bunun için de emeklilik şirketleri, hediye sertifikaları hazırlayacak. Yeni uygulama ile hediye amaçlı ek katkı payı ödemesi yapacak olanlar, emeklilik şirketinin internet sitesinden veya mobil uygulamada oluşturulan ödeme sayfasından ödeme yapabilecek. Emeklilik şirketi, hediye edenin talebi olması halinde elektronik veya basılı olarak üreteceği hediye sertifikasını hediye edene veya katılımcıya iletecek. Emeklilik şirketi sertifika üretimi karşılığında hizmet bedeli talep edebilecek. Yapılan işlem neticesinde elektronik iletişim aracı ile katılımcıya bilgilendirme yapılacak.
FENOMENLERE MESAJ VAR
açılması zorunlu olacak. Gelirler bu hesaba yatırılacak GELİR İdaresi Başkanlığı, sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri için 'vergi istisnası' rehberi hazırladı. Rehbere göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, gelir vergisinden istisna olacak. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapılmaya devam edilecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (Bu yıl için 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirecek.
Hazal ATEŞ
FED SARSINTISI
ABD'de cuma günü açıklanan enflasyonun, Mayıs'ta beklentileri aşarak yıllık yüzde 8.6 ile 1981'den bu yana en hızlı artışa işaret etmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını sürdüreceği endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum küresel çapta hisse senedi piyasalarında satışlara yol açarken, tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı. Kripto paralarda da kan kaybı hızlandı. Çin Borsası yüzde 1, Güney Kore Borsası yüzde 3.5, Japonya Borsası ise yüzde 3 düştü. Avrupa borsalarındaki kayıp yüzde 2'yi geçti. ABD borsaları yüzde 4 geriledi.