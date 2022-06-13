Kripto para piyasalarındaki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Küresel enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep olurken, buna paralel diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanıyor.
KRİPTO PARA PİYASASINDA 24 SAATTE YÜZDE 12 DÜŞÜŞ
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 12 düşüşle 980 milyon doların altına düştü.
Mayıs ayının ortasında, kripto para birimi TerraUSD'nin değer olarak "çökerek" kripto piyasasını sarsmasının ardından, bugün de en büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network "sıra dışı pazar koşulları" nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı.
Celsius Network'ü çevreleyen türbülans ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesi yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını beraberinde getirirken, buna paralel kripto para piyasası da baskı altında kaldı.
BİTCOİN ZAYLAR SONRA İLK KEZ 25 BİN DOLARIN ALTINDA
Celsius Network'ün açıklaması sonrası en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı Aralık 2020'den beri ilk kez 25 bin doların altına indi. Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı.