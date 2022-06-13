Kripto para piyasalarındaki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Küresel enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep olurken, buna paralel diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanıyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA 24 SAATTE YÜZDE 12 DÜŞÜŞ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 12 düşüşle 980 milyon doların altına düştü.