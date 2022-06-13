Avrupa'ya boy boy giydiriyoruz! Hazır giyim ve konfeksiyondan 5 ayda 8,8 milyar dolarlık rekor ihracat

Mayıs 2021'de 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artışla 1 milyar 339 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Mayıs 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artışla 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına ulaşılmış oldu.