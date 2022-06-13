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    • Ekonomi
    • 13.06.2022 13:42
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    • 13.06.2022 13:45
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    14 Haziran mazota zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022!

    Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorine doğrudan etki ediyor. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. Peki,14 Haziran mazota zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022!

    takvim.com.tr
    14 Haziran mazota zam gelecek mi?

    Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? Benzin, motorin, LPG zam ya da zam var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşam sürdüren otomobil sahipleri güncel akıryakıt fiyatlarını olabildiğince merak ediyor. Peki, 14 Haziran mazota zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022!

    14 HAZİRAN BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

    Mazot zammı hakkında EPGİS tarafından resmi açıklama geldi. EPGİS Twitter hesabı üzerinden; "Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır." ifadelerine yer verdi...

    BENZİN VE OTOGAZDA ZAM

    11 Haziran 2022 itibariyle benzinde 2 lira 18 kuruş, otogazda ise 54 kuruş zam geldi.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.

    Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.

    Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 119,73 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,73 dolardan işlem görüyor.

        Cuma günü 124,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,87 azalışla 119,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 118,36 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu.

        Çin'de artan Kovid-19 vakaları sonrası bazı tedbirlerin yeniden uygulamaya alınması, ülkede salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

        Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceği ve talep düşüşü endişelerine neden oldu.

        Uzmanlar, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamalarının yanı sıra küresel enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin gelecek aylarda petrol talebinde düşüşe yol açacağı algısının piyasalarda güçlendiğini kaydetti.

        Brent petrolde teknik olarak 120,65 ile 121,65 dolar aralığının direnç, 119,65 ile 118,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 14 Haziran mazota zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022!
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