Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? Benzin, motorin, LPG zam ya da zam var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşam sürdüren otomobil sahipleri güncel akıryakıt fiyatlarını olabildiğince merak ediyor. Peki, 14 Haziran mazota zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022!
14 HAZİRAN BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?
Mazot zammı hakkında EPGİS tarafından resmi açıklama geldi. EPGİS Twitter hesabı üzerinden; "Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır." ifadelerine yer verdi...
BENZİN VE OTOGAZDA ZAM
11 Haziran 2022 itibariyle benzinde 2 lira 18 kuruş, otogazda ise 54 kuruş zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.
Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.