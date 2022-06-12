Vatandaşların 10 bin TL'ye kadar olan Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor! Sağlık çalışanlarının maaşları da artacak

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklif, komisyonda kabul edildi. Teklifle, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortası borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak. Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek. Söz konusu tutar önergeyle 5 binden 10 bin liraya çıkartıldı.
EK ÖDEME ARTIYOR
Düzenlemeyle doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Ek ödeme tavan oranları arttırılacak. Düzenleme üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimleri de kapsayacak. Ek ödeme işlemlerini denetlemek için bir heyet oluşturulacak. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi 2029 yılına uzatılacak.