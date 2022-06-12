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    • Ekonomi
    • 12.06.2022 08:40
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    • 13.06.2022 16:48
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    14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi: Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak 2022?

    Evde bakım maaşı hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran Pazar gününde bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar evde bakım maaşlarını sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. İşte, 12 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    takvim.com.tr
    14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran! Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası yattı mı? Haziran ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. İşte, 12 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LİSTE BELLİ Mİ?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

    Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde bakım parası yatan iller sorgulama

    Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

        SMS ile evde bakım parası sorgulama

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

        'AĞIR ENGELLİ' RAPORU

        Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

        GELİR DURUMU ÖNEMLİ

        Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bu yıl hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranıyor. Evde bakım parası için rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Ödeme sorgulaması, e-Devlet üzerinden 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' yazılarak yapılabiliyor. 'Aile Destek' mobil uygulaması da bu anlamda kullanılabilir.
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        Haberler Ekonomi 14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi: Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak 2022?
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