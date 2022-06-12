14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi: Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak 2022?

Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran! Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası yattı mı? Haziran ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. İşte, 12 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LİSTE BELLİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.
Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım parası yatan iller sorgulama
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.