Temmuz ayında asgari ücret artışı merakla beklenirken, birçok iş örgütü şimdiden ek artış açıklamaları yapmaya başladı

Temmuz ayı ile birlikte asgari ücret için bir güncelleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken birçok iş örgütünden ek artış açıklamaları geliyor. İş dünyası yüzde 20 ile yüzde 40 arasında ara zam yapılacağını belirtirken Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, asgari ücrete ek zamla ilili olarak, "Bizler de zor günler geçiriyoruz. Buna rağmen çalışanlarımıza elimizden gelen desteği biz de azami ölçüde verme gayretinde olacağız" dedi.
BALIK ALTINLA YARIŞIYOR
Balık av sezonunun kapanmasından sonra hem deniz balıklarında hem de çiftlik balıklarında fiyatlar yükselmeye başladı. İzmir Çeşme Yıldızburnu balık mezatında dün bir kilogram çipura 996 TL'ye kadar fiyatla satıldı. Görenler 'balık altınla yarışıyor' derken İzmir Balık halinde barbun 600 TL'ye kadar satılıyor. Halde çipura ve dil balığının kilosu 200 TL'ye kadar yükselirken tekir 270 TL ahtapot ise 300 TL fiyata kadar çıkıyor.