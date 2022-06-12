Temmuz ayında asgari ücret artışı merakla beklenirken, birçok iş örgütü şimdiden ek artış açıklamaları yapmaya başladı

Temmuz ayı ile birlikte asgari ücret için bir güncelleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken birçok iş örgütünden ek artış açıklamaları geliyor. İş dünyası yüzde 20 ile yüzde 40 arasında ara zam yapılacağını belirtirken Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, asgari ücrete ek zamla ilili olarak, "Bizler de zor günler geçiriyoruz. Buna rağmen çalışanlarımıza elimizden gelen desteği biz de azami ölçüde verme gayretinde olacağız" dedi.