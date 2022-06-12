Kiralarda yüzde 25 sınırı başladı! Ev sahipleri 1 yıl boyunca kiraya sadece yüzde 25 artış yapabilecek

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Düzenlemede "konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir" denildi. Buna göre yasanın yayımlandığı 11 Haziran tarihinden itibaren yasa geçerli olacak. Böylece Haziran ayında kirasını yenileyecek olanlar yüzde 25 artış yapacak. bu kuracılar 2023 yılının Haziran ayında da ikinci bir artışla yüzde 25 oranını kullanabilecek. 1 Temmuz 2023 tarihinde kirasını yenileyecekler de ikinci artışı da yüzde 25 üzerinden yapabilecek.