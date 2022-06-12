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    Gelire Endeksli Senet (GES) hakkında merak edilen tüm soruları TAKVİM cevaplıyor! İşte 10 soruda GES detayları...

    GES’in vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor. KİT’lerin hasılatına göre vatandaşa gelirden pay verilecek.

    Devlet gelirini paylaşacak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurduğu Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı için 15-22 Haziran döneminde talep toplama gerçekleşecek. GES ile ilgili soruların cevapları şöyle:



    Senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?
    GES'lerin getirileri, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.



    Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı?
    İhraç aşamasında Bakanlık tarafından bir getiri oranı belirlenecek. Bu ay yapılacak ihraçta dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.



        Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl olacak? İ
        hraç duyurusu Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfasından paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.



        Vatandaşlar hangi adımları izleyecek?
        Halka arzlarda olduğu şekliyle vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.



        Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?
        Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.



            Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?
            Talep toplama ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.



            Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?
            İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek. Bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.



            Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak, şirketler dahil olabilecek mi?
            Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.



                Kur korumalı mevduat hesabını kullananlar sisteme girecek mi?
                Anılan hesap ve/veya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.



                Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?
                Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.

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                Haberler Ekonomi Gelire Endeksli Senet (GES) hakkında merak edilen tüm soruları TAKVİM cevaplıyor! İşte 10 soruda GES detayları...
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