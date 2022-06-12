Gelire Endeksli Senet (GES) hakkında merak edilen tüm soruları TAKVİM cevaplıyor! İşte 10 soruda GES detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurduğu Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı için 15-22 Haziran döneminde talep toplama gerçekleşecek. GES ile ilgili soruların cevapları şöyle:
Senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?
GES'lerin getirileri, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.
Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı?
İhraç aşamasında Bakanlık tarafından bir getiri oranı belirlenecek. Bu ay yapılacak ihraçta dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.