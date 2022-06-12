A Para televizyonu tarafından düzenlenen Para sohbetleri toplantında konuşan Bakan Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Para Sohbetleri'nin dokuzuncusu dün Gaziantep'te yapıldı. Programın konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde katılımcıların sorularını cevapladı. Açılış konuşmasında enflasyonla mücadelenin devam ettiğini belirten Nebati mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirtip bu yıl enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini açıkladı. Bakan Nebati şunları söyledi: "Türkiye, üretim-ihracatyatırımistihdam kapsamında son dönemde önemli başarılara imza attı. Türkiye 2021'de salgına rağmen yüzde 11 büyüdü. Son 10 yılın en yüksek performansına ulaştık. G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Türkiye, 2022 ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme başarısı gösterdi. İhracat 240 milyar doları aşarak tarihi rekorlar kırıyor. Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğiz. Mali disiplinden taviz vermiyoruz. Enflasyon ile mücadele birinci öncelik." İş dünyasına seslenen Nebati, karamsar senaryolar yaymaya çalışanlara prim vermemelerini istedi.



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