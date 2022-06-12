13 Haziran sigara zammı 2022 son dakika! Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Lark, Marlboro, Parliament, Muratti...

Haziran ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda da sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Sigara kullanan binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Bilindiği üzere ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenlemeye gidildi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...
Sigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne zaman geçerli olacak?
2022 yılı içerisinde üç kez zamlanan tütün ürünleri toplamda 8 TL'lik bir artış yaşamıştı. ÖTV artışı piyasadaki satış fiyatlarına henüz yansımadı, ne zaman yansıtılacağı da netleşmedi.
HAZİRAN 2022 SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL