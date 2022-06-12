13 Haziran sigara zammı 2022 son dakika! Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Lark, Marlboro, Parliament, Muratti...

Haziran ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda da sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Sigara kullanan binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Bilindiği üzere ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenlemeye gidildi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...