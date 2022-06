Yıldız Holding Başkanı Ali Ülker, Başkan Yardımcısı Mehmet Tütüncü ile birlikte açıklamalarda bulundu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, ekonomi basınıyla bir araya gelerek çalışmalarını anlatıp sorularımızı cevapladı. Ali Ülker, indirimli zincir marketlerine yönelik zam eleştirileriyle ilgili sorumuz üzerine, şu cevabı verdi: "(Çok para kazanıyorlar yorumları) Mesela Şok 40 milyar lira ciro hedefliyor. 1 milyar lira kazansa yüzde 2.5, 2 milyar lira kazansa yüzde 5 kâr yapar. Bu kârlar olmak zorunda. Neden? Yeni mağaza açacaksanız ve istihdam oluşturacaksanız bunun yatırım maliyeti var. Yeni açılan her mağaza da ilk günden para kazanmıyor. Vatandaş şunun farkında. Üç harfli diye bahsedilen indirim marketlerindeki fiyat artış ortalaması enflasyonun yüzde 7-8 altında." Ali Ülker, zamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu açıklamalarda bulundu: "Hiçbir market zam yapmadı. İddialı söylüyorum. Aldığınız üzerine ekstra bir fiyat koyarak satmadı. Biz 90 liraya alıp 100 liraya satıyorduk. 100 liraya aldığımızı 110 liraya satıyoruz. Üzerine koyduğumuz brüt kârımız yıllar geçtikçe ve verimlilik arttıkça geri çekilmiş. Marketler zam yapmadı, marjlarından fedakarlıkta bulundular."



VATANDAŞ BELİRLİYOR

Ortak fiyat belirleme konusunu da değerlendiren Ali Ülker, "Fiyatların aynı olması rekabetin eksikliğinden veya anlaşmadan değil, olabilecek en düşük fiyat seviyesinden piyasa hareket ediyor. Vatandaş da bilinçlendi. Ayşe teyze artık market market fiyatları araştırıyor, en ucuzunu arıyor. Dolayısıyla herkes en düşük fiyata inmek istiyor ve en düşük fiyat hedefleniyor" dedi.



'BORÇLARIMIZI ÖDEDİK'

Ali Ülker, holdingin borcunu 6.5 milyar dolardan 1.7 milyar dolara indirdiklerini belirterek, bu yıl yurt içinde 2.5 milyar lira yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.



BİSKÜVİDE İKİNCİYİZ

Son 10 yılda yürüttükleri stratejilerden bahseden Ülker, Godiva ile global oyunculuğa geçtiklerini ancak büyüme projeksiyonlarının her zaman Türkiye'yi merkezde tutan bir anlayışın etrafında geliştiğini ifade etti. Ali Ülker, sonraki süreçte United Biscuits'in satın alınmasıyla global markalarla büyümeye devam ettiklerini belirterek, globalde bisküvi üretiminde ikinci sırada olduklarını aktardı. Gıda ve perakende alanlarına odaklanan Yıldız Holding'in tüm dünyaya ürün ve hizmet sunduğunu kaydeden Ali Ülker; Birleşik Krallık, Fransa, ABD, İtalya, Nijerya, Mısır, Romanya, Suudi Arabistan, Hindistan, Brunei, Kazakistan ve Hollanda'daki tesislerde Türk bayrağı ve Yıldız Holding logosunu taşıyan bayrakların dalgalandığını söyledi. Ali Ülker, holding bünyesinde 25'i yurt içinde olmak üzere toplam 46 fabrika bulunduğunu, 9 Ar-Ge merkezinde her yıl yüzlerce ürün ve proje geliştirildiğini belirtti.



BU YIL 10 BİN MAĞAZA

Şok'u bin 200 şubeyle devraldıklarını anımsatan Ali Ülker, "Bugün, 10'uncu yılda 10 bininci mağazaya doğru gidiyoruz. 2022 sonbaharda 10 bininci mağazayı kutlarız. Şok, istihdam bakımından dinamo şirketlerimizden. İstihdamda 42 bini bulduk. Hedefimiz 50 bin" diye konuştu. Ali Ülker, Şok Marketler aracılığıyla enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladıklarını, fiyat artış seviyesinin son iki senedir aynı kategorideki enflasyonun 5-7 puan altında gerçekleştiğini belirterek, "Müşterilerimizin 81 ilde 10 bine yaklaşan mağazalarımızda kaliteli ürünlere piyasa ortalamasının altında fiyatlarla ulaşmalarını sağlıyoruz" ifadesini kullandı. Şok ve Bizim Toptan'ın satın alma gücünü ve ürün portföyünü birleştirerek kooperatif tarzında bir yapı oluşturduklarını aktaran Ali Ülker, yerel esnafın hem ulusal markalara kolayca ulaşabildiği hem de yöresel ve lokal ürünleri bünyesinde barındırabildiği Seç Marketler'in sayısının bin 900'ü aştığını söyledi.

