Aylık 6.000 TL'den fazla destek veriliyor, tek şart: 18-29 yaş arasında olmak! Gençlere müjde!

Günümüzde gençler genel olarak iş alanlarında girişimcilik fikirlerini yapmak istiyorlar. Özelliklede son senelerde gençler amacıyla kendi iş fikirlerinde çalışmak olabildiğince değerlidir. Ancak gençler genel olarak girişimcilik fikirlerini parasal olanaksızlar sebebi ile gerçekleştiremiyorlar. Bu yüzden de devlet genç girişimcilik desteğini sunmaktadır. Gençler bağlamında en uygun iş fikirleri arasında sık sık genç girişimcilik fikri yer almaya başladı. Böylece bilhassa girişimci ruha sahip olan gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor!
Genç Girişimcilere Özel Destek Şartları Neler?
Genel olarak bubugünümüzde genç girişimcilik desteğinden yararlanmak amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yerine getirilmesi istenilen şartlar ise şunlardır;
- 18 yaşından büyük şimdilik 29 yaşını doldurmamış olmak
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 2018 yılının haziran ayından sonra ilk SGK başlamış olması
- Girişimcilik düşüncesine sahip olmak
- Anonim ya da limited şirketi çeşitlerinde yer almamak
- Resmi olarak ilk kez girişimcilik uygulamasını sağlamak
Özellikle genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların son günlerde artarak devam ettiği biliniyor. Bu kapsamda genç girişimcilere özek çok sayıda değişik fırsattan söz etmek de olası olmaktadır. Peki, gençler girişimci desteklerine sahip olmak amacıyla nasıl müracaatte bulunacaklar?