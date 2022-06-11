Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.06.2022 13:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2022 13:23
    ABONE OL

    Aylık 6.000 TL'den fazla destek veriliyor, tek şart: 18-29 yaş arasında olmak! Gençlere müjde!

    Gençlerin istedikleri meydana gelmesine destek olunması amacıyla gençlere özel girişimcilik desteği olanağı sağlanıyor. Peki, bu ayrıcalıklı desteğe sahip olmak amacıyla hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Gençlere müjde! Aylık 6.000 TL’den fazla destek para veriliyor

    Günümüzde gençler genel olarak iş alanlarında girişimcilik fikirlerini yapmak istiyorlar. Özelliklede son senelerde gençler amacıyla kendi iş fikirlerinde çalışmak olabildiğince değerlidir. Ancak gençler genel olarak girişimcilik fikirlerini parasal olanaksızlar sebebi ile gerçekleştiremiyorlar. Bu yüzden de devlet genç girişimcilik desteğini sunmaktadır. Gençler bağlamında en uygun iş fikirleri arasında sık sık genç girişimcilik fikri yer almaya başladı. Böylece bilhassa girişimci ruha sahip olan gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor!

    Genç Girişimcilere Özel Destek Şartları Neler?

    Genel olarak bubugünümüzde genç girişimcilik desteğinden yararlanmak amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yerine getirilmesi istenilen şartlar ise şunlardır;

    - 18 yaşından büyük şimdilik 29 yaşını doldurmamış olmak

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    - 2018 yılının haziran ayından sonra ilk SGK başlamış olması

    - Girişimcilik düşüncesine sahip olmak

    - Anonim ya da limited şirketi çeşitlerinde yer almamak

    - Resmi olarak ilk kez girişimcilik uygulamasını sağlamak

    Özellikle genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların son günlerde artarak devam ettiği biliniyor. Bu kapsamda genç girişimcilere özek çok sayıda değişik fırsattan söz etmek de olası olmaktadır. Peki, gençler girişimci desteklerine sahip olmak amacıyla nasıl müracaatte bulunacaklar?

        Genç Girişimciler Desteklere Nasıl Başvuracak?

        Gençler amacıyla genç girişimcilik desteği bubugünümüzde en uygun bir olanaktır. Hayaller yalnızca hayal olarak kalmıyor; gerçekleşmesi amacıyla çalışmalar sağlanmaktadır. Gençlerin; genç girişimcilik desteğinden yararlanması amacıyla müracaat işlemlerinin sağlanması gerekir. Başvuru süreci ise şu aşamalar ile sağlanıyor;

        - Vergi dairesine dilekçe yazmak

        - Vergi dairesi amacıyla yazılan dilekçeyi resmi makamlara iletmek

        - Dilekçe amacıyla olumlu netice almak

        - Dilekçe amacıyla alınan olumlu sonucun SGK yönüne iletmek

        Bu işlemlerden sonra genç girişimcilik amacıyla destek alınabilir. Gerekli koşulların sağlanması ile gençlerin hayallerinde iş olanakları hazır durumuna geliyor. Böylece ülke ekonomisi daha kısa sürede gelişim sağlayacaktır. Gençler amacıyla en uygun iş fikirleri arasında sık sık genç girişimcilik fikri yer almaya başladı. Böylece bilhassa girişimci ruha sahip olan gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Babalar Günü
        Haberler Ekonomi Aylık 6.000 TL'den fazla destek veriliyor, tek şart: 18-29 yaş arasında olmak! Gençlere müjde!
            SON DAKİKA