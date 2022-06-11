Aylık 6.000 TL'den fazla destek veriliyor, tek şart: 18-29 yaş arasında olmak! Gençlere müjde!

Günümüzde gençler genel olarak iş alanlarında girişimcilik fikirlerini yapmak istiyorlar. Özelliklede son senelerde gençler amacıyla kendi iş fikirlerinde çalışmak olabildiğince değerlidir. Ancak gençler genel olarak girişimcilik fikirlerini parasal olanaksızlar sebebi ile gerçekleştiremiyorlar. Bu yüzden de devlet genç girişimcilik desteğini sunmaktadır. Gençler bağlamında en uygun iş fikirleri arasında sık sık genç girişimcilik fikri yer almaya başladı. Böylece bilhassa girişimci ruha sahip olan gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor!