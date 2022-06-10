8 soruda kira rehberi

Kira artışına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme, kiradaki her ev için bir kez uygulanacak. 5'inci yılını dolduran kiracılar için ise farklı bir durum söz konusu olacak...

■ KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Artış oranı yüzde 25 olacak. Bu oran aşılamayacak. Ev sahipleri kiracılardan yüzde 25'in üzerinde zam isteyemeyecek.

■ İşyerlerini de kapsıyor mu?

Düzenleme şimdilik sadece konutlar için geçerli.

■ Bu artış hangi dönemde uygulanacak?

Kira artışına yüzde 25 artış sınırı getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Yani 1 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında uygulanacak.

■ Bu tarihten önceki artışlar değişecek mi? Sözleşmesi Haziran'da yenilenenin yüzde 25'e dönme hakkı var mı?

1 Temmuz'dan önce yenilenen kira sözleşmelerini kapsamıyor. Yani geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme 1 yıl yürürlükte olacağı için herkes bir kez bu düzenlemeden yararlanacak. Sözleşmesi Haziran'da yenilenen için yüzde 39.33 çıkan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE sınırı uygulandı. Bu kişiler, önümüzdeki yıl Haziran ayında yüzde 25 düzenlemesinden yararlanabilecek.

■ 5 yılı dolanlar ne yapacak?

Beşinci yılını dolduran kiracılar için mal sahiplerinin kira tespit davası açarak kirayı artırma hakkı bulunuyor. Burada yüzde 25 limiti bulunmuyor

■ 1 Temmuz 2023'ten sonra ne olacak?

Kira artışı için 12 aylık ortalamalara göre TÜFE sınırı yeniden devreye girecek.

■ Ev sahibi fazla zam isterse kiracı uymama hakkına sahip mi?

Kiracı, kirayı yüzde 25 artırıp ödeyecek. Ayrıca uyuşmazlıklar için arabulucu devreye girecek. Bunun için de düzenleme hazırlığı yapılıyor.

■ Hesaplama nasıl yapılacak?

Örneğin; 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaş, kira sözleşmesi yenilendiğinde 2 bin 500 lira (2.000 x % 25) ödemeye başlayacak.

EV SATILIRSA SÖZLEŞME SÜRER

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kira artışına sınır getiren düzenlemede eşyalıeşyasız ev ayrımı olmadığını belirtti. Satılan evlerle ilgili de şöyle konuştu: "Ev satılsa da kiracının eski sözleşmesi geçerliliğini korur. Yeni ev sahibi isterse kiracıya 6 ay süre verir, isterse kira sözleşmesinin bitim tarihinden 1 ay içinde dava açabilir. Evi yeni alanın dava açabilmesi için burada oturacağını, ihtiyacı olduğunu ispatlaması gerekiyor." Hazal ATEŞ

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