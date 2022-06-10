50 bin TL - 100.000 TL ihtiyaç kredisi kaç ay vadeli olacak? BDDK Tüketici kredisi (ihtiyaç) vade sınırı kaç ay oldu? 100 bin TL üzeri krediler kaç ay vadeli?

BDDK tarafından basın açıklaması geldi.

İŞTE BDDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

-Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,