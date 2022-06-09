TÜBİTAK genç girişimcilere destek için düğmeye bastı! İş fikri olan gence 450 bin TL!

İş fikri olan gençlere 450 bin liraya varan hibe desteğin yolunu açan Bireysel Genç Girişim (BİGG) programında yeni aşama başladı. TÜBİTAK tarafından, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı. Bu çağrı, tematik alanda açılan ikinci BİGG çağrısı olma özelliğini taşıyor. Üniversitede okuyan ya da mezun olmuş gençler, çağrı kapsamında, yeşil dönüşüm alanındaki projeleriyle programa başvuru yapabilecek.
1 AĞUSTOS'A KADAR
Yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli konularda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. Girişimciler, başvurularını 1 Ağustos tarihine kadar 63 uygulayıcı kuruluşa yapacak. Uygulayıcı kuruluşlar 1. Aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen fikirlerin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK'a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. 1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı uygulayıcı kuruluş tarafından onaylanan girişimciler, 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. İş fikri kabul edilen genç girişimciler 450 bin liraya varan destekten yararlanacak.
BU ALANLARA DİKKAT
Destek kapsamındaki konu başlıkları şöyle belirlendi:
● İklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik
● Temiz ve döngüsel ekonomi
● Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı
● Yeşil ve sürdürülebilir tarım
● Sürdürülebilir akıllı ulaşım