TÜBİTAK genç girişimcilere destek için düğmeye bastı! İş fikri olan gence 450 bin TL!





1 AĞUSTOS'A KADAR

Yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli konularda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. Girişimciler, başvurularını 1 Ağustos tarihine kadar 63 uygulayıcı kuruluşa yapacak. Uygulayıcı kuruluşlar 1. Aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen fikirlerin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK'a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. 1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı uygulayıcı kuruluş tarafından onaylanan girişimciler, 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. İş fikri kabul edilen genç girişimciler 450 bin liraya varan destekten yararlanacak.