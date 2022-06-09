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    TÜBİTAK genç girişimcilere destek için düğmeye bastı! İş fikri olan gence 450 bin TL!

    TÜBİTAK, genç girişimcilere yeni destek için düğmeye bastı. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında açılan BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı ile çevreci iş fikri olanlar 450 bin liraya varan destekten yararlanacak.

    Çığıl Ön Yener
    İş fikri olan gence 450 bin TL!

    İş fikri olan gençlere 450 bin liraya varan hibe desteğin yolunu açan Bireysel Genç Girişim (BİGG) programında yeni aşama başladı. TÜBİTAK tarafından, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı. Bu çağrı, tematik alanda açılan ikinci BİGG çağrısı olma özelliğini taşıyor. Üniversitede okuyan ya da mezun olmuş gençler, çağrı kapsamında, yeşil dönüşüm alanındaki projeleriyle programa başvuru yapabilecek.



    1 AĞUSTOS'A KADAR
    Yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli konularda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. Girişimciler, başvurularını 1 Ağustos tarihine kadar 63 uygulayıcı kuruluşa yapacak. Uygulayıcı kuruluşlar 1. Aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen fikirlerin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK'a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. 1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı uygulayıcı kuruluş tarafından onaylanan girişimciler, 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. İş fikri kabul edilen genç girişimciler 450 bin liraya varan destekten yararlanacak.



    BU ALANLARA DİKKAT
    Destek kapsamındaki konu başlıkları şöyle belirlendi:
    İklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik
    Temiz ve döngüsel ekonomi
    Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı
    Yeşil ve sürdürülebilir tarım
    Sürdürülebilir akıllı ulaşım



        İŞTE DESTEK TAKVİMİ
        1 HAZIRAN-1 AĞUSTOS: Ön başvuruların uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınması
        1 HAZIRAN-19 AĞUSTOS: Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. aşama faaliyetleri
        22-29 AĞUSTOS: TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
        7 EYLÜL: Uygulayıcı kuruluşların girişimciye ait belgeleri TÜBİTAK'a ulaştırması için son tarih
        8-15 EYLÜL: Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması
        EKIM-KASIM: 2. Aşama panel değerlendirmeleri
        ARALIK: Desteklenecek girişimcilerin duyurulması
        OCAK-ŞUBAT: Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
        ŞUBAT: Destek başlangıç tarihi



        KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
        Programa üniversitelerin, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ve mezun kişiler başvurabiliyor.

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        Haberler Ekonomi TÜBİTAK genç girişimcilere destek için düğmeye bastı! İş fikri olan gence 450 bin TL!
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