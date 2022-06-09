Karadeniz'den doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Merak edilen soru yanıt buldu! O tarihte tamam





YÜZDE 30 KAPATTI: Rusya, Ukrayna'dan geçen doğalgaz ana iletim hatlarından yüzde 30'luk bir bölümü kapattı. Bu nedenle Avrupa'ya sevkte yüzde 11 düşüş var. Avrupa için çok önemli bir üretim kaynağı olan Hollanda Gröningen sahası kaybedilmek üzere. Dolayısıyla Avrupa'nın üretiminde çok ciddi bir kayıp. Avrupa şu anda 10 tane, özellikle bu yaşanan krizden sonra yeni doğalgaz terminali yapma kararı aldı. Yani bizim yaklaşık beş sene önce gerçekleştirdiğimiz bu hamle Avrupa tarafından şu anda gündeme alınmış durumda.