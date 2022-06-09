Karadeniz'den doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Merak edilen soru yanıt buldu! O tarihte tamam

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerjide ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişti. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "Avrupa'dan TANAP'ın kapasitesinin artırılması için talepler var. Sıcak bakıyoruz. Kapasite iki katına çıkacak" dedi. Özcan, enerji güvenliği açısından önemi bir kez daha ortaya çıkan Tuz Gölü depolama tesislerinin kapasitesinin 15 milyar metreküpe çıkartılacağını bildirdi.
Özcan, TBMM KİT Komisyonu toplantısında sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özcan'ın mesajları şöyle:
TUZ GÖLÜ'NDE SEVİNDİRİCİ GELİŞME: Tuz Gölü bölgesinde depolama kapasitemizi 15 milyar metreküplere kadar çıkaracağımız çok ciddi bir jeolojik çalışma var. Hirfanlı Barajı'ndan tatlı suyumuzu getirmiştik, bu tatlı suyla beraber tuz sahasında 'cavern' üretmeye devam edebileceğimiz jeolojik alamda çok zengin güzel bir yapıyı şu anda tespit etmiş durumdayız. Silivri depolama tesisinde 3,2 milyar metreküpe kadar çıkarılan depolama kapasitesinin ise bu yıl sonuna kadar 4.6 milyar metreküpe ulaşmasını hedefliyoruz.
YÜZDE 30 KAPATTI: Rusya, Ukrayna'dan geçen doğalgaz ana iletim hatlarından yüzde 30'luk bir bölümü kapattı. Bu nedenle Avrupa'ya sevkte yüzde 11 düşüş var. Avrupa için çok önemli bir üretim kaynağı olan Hollanda Gröningen sahası kaybedilmek üzere. Dolayısıyla Avrupa'nın üretiminde çok ciddi bir kayıp. Avrupa şu anda 10 tane, özellikle bu yaşanan krizden sonra yeni doğalgaz terminali yapma kararı aldı. Yani bizim yaklaşık beş sene önce gerçekleştirdiğimiz bu hamle Avrupa tarafından şu anda gündeme alınmış durumda.