Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı! İşte piyasalarda gün sonu...





BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,85 puan ve yüzde 1,13 yükselişle 2.838,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Sasa Polyester, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.842,15 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.842,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 artarak 1 milyon 22 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,1865 lira, satışta 17,2553 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,0805 lira, satışta 17,1489 lira olarak belirlemişti.