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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 20:53
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    • 09.06.2022 20:53
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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı! İşte piyasalarda gün sonu...

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kazancıyla 2.571,57 puandan tamamladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile ticaret oldu.



    Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali verdi. Banka, ayrıca Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının Temmuz 2022'de biteceğini duyurdu.



    PİYASALARDA GÜN SONU
    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,21 puan artarak 2.571,57 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, güne 8,28 puan ve yüzde 0,33 kazançla 2.548,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.511,36, en yüksek 2.575,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 2.571,57 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 1,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.



        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,85 puan ve yüzde 1,13 yükselişle 2.838,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Sasa Polyester, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        ALTININ ONSU 1.842,15 DOLAR
        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.842,15 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 artarak 1 milyon 22 bin 700 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,1865 lira, satışta 17,2553 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,0805 lira, satışta 17,1489 lira olarak belirlemişti.



        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 28,19'dan gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0661, sterlin/dolar paritesi 1,2528, dolar/yen paritesi de 134,08 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 düşüşle 122,16 dolardan işlem görüyor.
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        Etnospor
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı! İşte piyasalarda gün sonu...
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