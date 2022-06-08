Elinizde bu para varsa... 5 TL deyip geçenler bin pişman bilmeden cüzdanınızda servet taşıyorsunuz!

Nadir ürünleri toplamayı ve onları sergilemeyi seven koleksiyonerler şunlar amacıyla binlerce lira sayısal değerinde ödeme yapmaktadır. Bu tarz paralar üstünde tespit edilen Hataya göre çok yüksek bedellere satılmaktadır. Basit sorunlara sahip olan paraların genellikle koleksiyon değerleri daha düşük olmaktadır. Ancak ilk bakışta sorunları görülmeyen lakin detaylara inildiğinde sorunları belli olan paraların değerleri çok daha yüksektir.

Yine paranın sergilenebilirliği de olabildiğince önemlidir. Eski ve solmuş paraların üstünde ki sorunlar çok net görülemediğinden bu paraların koleksiyon sayısal değeri daha düşük olmaktadır. Ama yeni basım paralarda sorunlar bulunduğunda yüzbinlerce liradan satılabilmektedir.