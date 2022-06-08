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    • Ekonomi
    • 08.06.2022 08:54
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    • 08.06.2022 08:54
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    Elinizde bu para varsa... 5 TL deyip geçenler bin pişman bilmeden cüzdanınızda servet taşıyorsunuz!

    Hayatımızı idame ettirmek amacıyla kullandığımız kâğıt paralar her vakit kusursuz olmamaktadır. Binde birde olsa matbaalarda basılan paraların üstünde sorunlar olabilmektedir. Bu halde olan paralar ise olabildiğince kıymetli kabul edilmektedir. Para koleksiyonu yapan vatandaşlar bu paraları satın aldıklarından gerçekten cebinizde taşıdığınız kâğıt para değerinden çok daha çok ediyor olabilir.

    takvim.com.tr
    5 TL deyip geçenler bin pişman! Servet değerinde

    Paranın üstünde tespit edilen imla hataları, basım esnasında ortaya gelmiş olan yanlışlıklar ve bunların fark edilmeyerek yanlış paraların piyasaya sunulması çoğu insanın kaderini değiştirmiştir. Tavsiyemiz cebinizde ki parayı harcamadan evvel kesinlikle bir kere çeşitli şekilde bakmanız yönündedir. Burada yanlış basım paralara sahip olmanın yanında çok mühim kazanımları rahatça getirdiğinden rahatça söz edebiliriz.

    Paranın üstünde tespit edilen imla sorunları, basım esnasında ortaya gelmiş olan yanlışlıklar ve bunların fark edilmeyerek yanlış paraların pazar sunulması çoğu şanlı insanın kaderini değiştirmiştir. Tavsiyemiz cebinizde ki parayı harcamadan evvel kesinlikle bir kere çeşitli şekilde bakmanız yönündedir. Burada yanlış basım paralara sahip olmanın yanında çok mühim kazanımları rahatça getirdiğinden rahatça söz edebiliriz.

    Hatalı Basım Paralar Servet Ediyor

    İnternette basım yanlış paralarla alakalı çoğu haber duymuş olabilirsiniz. İnsanların bunların gerçek olup olmadığını merak etmektedir. Bu haberlerin bazıları tamamıyla hurafe olsa da nadiren şanlı insanların eline bu tarz yanlış paralar geçebilmektedir. Normalde paralar basıldıktan sonra üzerlerinde bir hata olup olmadığına bakılmaktadır.

        Özellikle standart paraların basımı gerçekleştirdikten sonra tek tek kontrolleri yapıldığından yanlış paraların pazara sürülmesi olasılığı olabildiğince düşüktür. Bu amaçla yanlış paralar binlerce liradan alıcı bulmaktadır. Böyle paraları teşhis etmek amacıyla aynı tür iki parayı yanyana koyup dikkatli şekilde karşılaştırmak şarttır. Çünkü ufak detaylarda gizli olan yanlışlıklar genellikle en çok görülendir.

        Nadir ürünleri toplamayı ve onları sergilemeyi seven koleksiyonerler şunlar amacıyla binlerce lira sayısal değerinde ödeme yapmaktadır. Bu tarz paralar üstünde tespit edilen Hataya göre çok yüksek bedellere satılmaktadır. Basit sorunlara sahip olan paraların genellikle koleksiyon değerleri daha düşük olmaktadır. Ancak ilk bakışta sorunları görülmeyen lakin detaylara inildiğinde sorunları belli olan paraların değerleri çok daha yüksektir.
        Yine paranın sergilenebilirliği de olabildiğince önemlidir. Eski ve solmuş paraların üstünde ki sorunlar çok net görülemediğinden bu paraların koleksiyon sayısal değeri daha düşük olmaktadır. Ama yeni basım paralarda sorunlar bulunduğunda yüzbinlerce liradan satılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Elinizde bu para varsa... 5 TL deyip geçenler bin pişman bilmeden cüzdanınızda servet taşıyorsunuz!
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