Türk çayı ihracatından 9,8 milyon dolar gelir elde edildi

Belçika, Almanya ve Birleşik Krallık en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Bekçika'ya 2 milyon 237 bin 680 dolarlık, Almanya'ya 1 milyon 484 bin 780 dolarlık ve Birleşik Krallık'a da 1 milyon 248 bin 404 dolarlık çay dış satımı yapıldı."

İhracattaki artışa paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, geçen yıldan farklı Macaristan, Fildişi Sahili, Kamerun, Ekvator Ginesi, Gambiya, Kenya, Estonya, Çekya ve Mayotte'ye de bu dönem çay satıldığını kaydetti.