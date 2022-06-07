Türk çayı ihracatından 9,8 milyon dolar gelir elde edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 5 ayında 93 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.
9 MİLYON 801 BİN DOLAR GELİR
Ocak-mayıs döneminde 2 bin 982 tonluk çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan da 9 milyon 801 bin 535 dolar kazanç sağlandığını belirtti.
"GEÇEN YIL 8 MİLYON 511 BİN DOLAR GELİR"
Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 115 ton çay ihracatı karşılığında 8 milyon 511 bin 977 dolar gelir elde edildiğini kaydederek, şöyle devam etti: "Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 41, değerde de yüzde 15 arttı.