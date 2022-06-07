AK Parti’den flaş asgari ücret mesajı! Zam yapılacak mı?





Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Z Kuşağı' denilen gençlerin açık ara lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüklerini ifade ederek; "Gençlere sorduk, diyoruz ki soruda; 'Siz hayatta ne için mücadele edersiniz, ne için fedakarlık yaparsınız, ne için mücadele edersiniz'? Buradan çıkan sonuçlar 'Ben vatanım için, vatanımın bütünlüğü için, bayrağım için' diyenlerin oranı yüzde 75-80. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir mi? Herkes 'Z Kuşağı' diye bir şey uydurabilir. Haliyle her dönemin kendine has getirdiği bir yenilik olabilir. Bunlar hayıflanarak söylenecek sözler. Ama gençliğimiz de gayet iyi durumda, biz de çok özel olarak ilgileniyoruz. Hatta 'kimi lider olarak görüyorsunuz' diye sorduğumuz zaman açık ara Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden biz kendimizden çok eminiz" dedi.