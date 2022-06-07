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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 18:57
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    • 07.06.2022 19:08
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    Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir" açıklamasında bulundu.

    Hazine nakit dengesi mayıs ayında fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazine nakit dengesinin mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdiğini duyurdu.

    Bakan Nebati konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    Nebati açıklamasında, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



    İşte Hazine ve Maliye Bakanı'nın o paylaşımı;



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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi
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