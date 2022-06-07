Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? AK Parti'den son dakika açıklama!

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik.

Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır.

Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu.

O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi.

Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor.

Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır"