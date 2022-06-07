Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? AK Parti'den son dakika açıklama!

Asgari ücrete zam gelecek mi sorusu gündemde yerini koruyor. Çalışanlar sıkı bir şekilde asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği konusunda hükümet kanadından yapılan son dakika açıklamaları takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" ifadelerini kullandı. Peki, Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücrette iyileştirme olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu.
Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere temmuz zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, asgari ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.