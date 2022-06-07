Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’nde 30 çeşit ürünüyle göz doldurdu





ÜNLÜ ŞEFLERDEN LEZZET ŞOVLAR

Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği'nin de destek verdiği festival sayesinde; son yıllarda gastronomisiyle ülke çapında öne çıkan destinasyonlardan biri olan Balıkesir'in endemik, şehre has özellik gösteren ürünleri ve onlardan yapılan birbirinden lezzetli tarifleri tanıtıldı. Türkiye ve dünya çapında isim yapmış birbirinden başarılı şefler, Balıkesir'in ürünleriyle lezzet şovlar gerçekleştirdi. Festivalde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm stantları ziyaret etti ve basın mensuplarını Balıkesir Kahvaltısı konsepti hakkında bilgilendirdi.