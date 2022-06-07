Kurban Bayramı nedeniyle tatillere talep yağdı! Otellerde bayram öncesinde 2 kata varan fiyat farkı ortaya çıktı





ÖNCE ARAŞTIRIN

TAKVİM, otellerin bayram öncesi ve bayram dönemi fiyatlarını karşılaştırdı. Aynı otellerin aynı odaları arasında 2 kata varan fiyat farkları görüldü. Özellikle Bodrum bu açıdan öne çıktı. Örneğin; Bodrum'da 20-29 Haziran'da 2 kişilik 9 gün tatile 5 bin 130 lira isteyen otel, aynı odaya Kurban Bayramı döneminde 11 bin 970 lira fiyat çıkarıyor. Yine Bodrum'da ünlü bir otelde 9 gün tatil yapmak isteyen bir çiftin, 20-29 Haziran'ı seçerse 73 bin 240, 9-18 Temmuz tarihlerini seçerse 156 bin 49 lira ödemesi gerekiyor. Kurban Bayramı döneminde 2 kişi 9 gün tatile 122 bin 724 lira fatura çıkaran bir başka otelin, aynı odayı 20-29 Haziran'da 64 bin 30 liraya sunduğu görülüyor. Üstelik fiyat uçurumu bunlarla sınırlı kalmıyor. Çok sayıda örnek bulunuyor. İyi araştırma yapmadan tatil kararı verilmemesi öneriliyor.