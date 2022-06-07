Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kurban Bayramı nedeniyle tatillere talep yağdı! Otellerde bayram öncesinde 2 kata varan fiyat farkı ortaya çıktı

    Kurban Bayramı tatiline talep yağdı, fatura kabardı. Otellerde bayram öncesine göre 2 kata varan fiyat farkları ortaya çıktı. Bodrum farkta ilk sırayı aldı...

    Çığıl Ön Yener
    Bodroom farkı

    Okullar tatil için gün sayarken, seyahat planları da hız kazandı. En çok talep ise Kurban Bayramı dönemine geldi. Ancak bunun da faturası kabarık oldu. Bayramda 9 gün tatil yapmak isteyenin, bayram öncesine göre 2 kat fazla ödemeyi göze alması gerektiği ortaya çıktı.



    ÖNCE ARAŞTIRIN
    TAKVİM, otellerin bayram öncesi ve bayram dönemi fiyatlarını karşılaştırdı. Aynı otellerin aynı odaları arasında 2 kata varan fiyat farkları görüldü. Özellikle Bodrum bu açıdan öne çıktı. Örneğin; Bodrum'da 20-29 Haziran'da 2 kişilik 9 gün tatile 5 bin 130 lira isteyen otel, aynı odaya Kurban Bayramı döneminde 11 bin 970 lira fiyat çıkarıyor. Yine Bodrum'da ünlü bir otelde 9 gün tatil yapmak isteyen bir çiftin, 20-29 Haziran'ı seçerse 73 bin 240, 9-18 Temmuz tarihlerini seçerse 156 bin 49 lira ödemesi gerekiyor. Kurban Bayramı döneminde 2 kişi 9 gün tatile 122 bin 724 lira fatura çıkaran bir başka otelin, aynı odayı 20-29 Haziran'da 64 bin 30 liraya sunduğu görülüyor. Üstelik fiyat uçurumu bunlarla sınırlı kalmıyor. Çok sayıda örnek bulunuyor. İyi araştırma yapmadan tatil kararı verilmemesi öneriliyor.



    İNGİLİZ'E UCUZ TÜRK'E PAHALI
    Vatandaş otel fiyatlarının yüksekliğinden yakınırken, yabancılar ise aynı tesislerde neredeyse yarı fiyatına tatil yapabiliyor. Konu İngiliz basınında da yer aldı. İngilizler için Antalya'da 7 gece konaklamalı tatilin kişi başı 399 sterlinden başladığı belirtildi.
        Etnospor
        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı nedeniyle tatillere talep yağdı! Otellerde bayram öncesinde 2 kata varan fiyat farkı ortaya çıktı
            SON DAKİKA