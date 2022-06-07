Fikir sizden sermaye devletten! Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, kadınlara, engelliler destek imkanı

Ülkemizde girişimcilik dört bir koldan destekleniyor. Her kesimden girişimcilere destek yolu açılıyor. Bu alanda pek çok devlet desteği de bulunuyor. Özellikle geri ödemesiz nakdi destekler dikkat çekiyor. Gençlerin, kadınların, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, iş fikirlerini hayata geçirmeleri devlet destekleriyle daha da kolaylaşıyor. Üstelik desteklerden yararlanmak da kolay. Projeyi hazırlayıp başvuruyu yapmak yeterli oluyor. İşte bazı devlet destekleri:
ENGELLİYE 65 BİN TL: İŞKUR, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Kuruluş işlemleri için 5 bin, işletme gideri için 15 bin, kuruluş desteği olarak 45 bin liraya varan katkı sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, girişimcilik eğitimi sertifikasına sahip olmak gerekiyor. Açılan çağrı üzerine hazırlanan proje ile başvuru yapılıyor. 2022 yılı ikinci dönem hibe desteği için başvuru süreci halen devam ediyor. Girişimcilerin geri ödemesiz destekten yararlanmak için projeleriyle birlikte 10 Haziran günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. Başvuru yolu önem taşıyor. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezleri'ne elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor.
ESKİ HÜKÜMLÜYE 75 BİN TL: Eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (bu yıl için 75 bin 60 lira) kadar iş kurma desteği sağlanıyor. İŞKUR bünyesindeki bu hibe destekten yararlanmak için açılan çağrı üzerine hazırlanan projeyle birlikte başvuru yapmak gerekiyor. 2022 yılı ikinci dönem hibe desteği için başvuru süreci devam ediyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini 10 Haziran tarihine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor. Bu destek için girişimci adayının girişimcilik sertifikasının olması da isteniyor.