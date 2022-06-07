Fikir sizden sermaye devletten! Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, kadınlara, engelliler destek imkanı





KOSGEB'DEN 3 FARKLI DESTEK: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında 3 farklı destek sağlıyor. Geleneksel Girişimci Destek Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı ile de 375 bin liraya kadar hibe destek veriliyor. Bu programlarda eğer girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakınıysa destek daha fazla oluyor. Bu desteklerden yararlanmak için KOSGEB'in online girişimcilik eğitimini tamamlamak ve hazırlanan projeyle başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru için çağrıya çıkılmıyor. Her iki program da her zaman başvuruya açık bulunuyor. Ayrıca başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de girişimcilere İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.