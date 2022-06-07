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    Fikir sizden sermaye devletten! Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, kadınlara, engelliler destek imkanı

    Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, kadınlara, engellilere ve eski hükümlülere devletten hibe destek imkanı var. Bunun için proje hazırlayıp başvurmak yeterli. Üstelik başvuru için beklemek yok. Hepsi şu an başvuruya açık...

    Çığıl Ön Yener
    Projeni hazırla desteği al

    Ülkemizde girişimcilik dört bir koldan destekleniyor. Her kesimden girişimcilere destek yolu açılıyor. Bu alanda pek çok devlet desteği de bulunuyor. Özellikle geri ödemesiz nakdi destekler dikkat çekiyor. Gençlerin, kadınların, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, iş fikirlerini hayata geçirmeleri devlet destekleriyle daha da kolaylaşıyor. Üstelik desteklerden yararlanmak da kolay. Projeyi hazırlayıp başvuruyu yapmak yeterli oluyor. İşte bazı devlet destekleri:



    ENGELLİYE 65 BİN TL: İŞKUR, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Kuruluş işlemleri için 5 bin, işletme gideri için 15 bin, kuruluş desteği olarak 45 bin liraya varan katkı sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, girişimcilik eğitimi sertifikasına sahip olmak gerekiyor. Açılan çağrı üzerine hazırlanan proje ile başvuru yapılıyor. 2022 yılı ikinci dönem hibe desteği için başvuru süreci halen devam ediyor. Girişimcilerin geri ödemesiz destekten yararlanmak için projeleriyle birlikte 10 Haziran günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. Başvuru yolu önem taşıyor. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezleri'ne elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor.



    ESKİ HÜKÜMLÜYE 75 BİN TL: Eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (bu yıl için 75 bin 60 lira) kadar iş kurma desteği sağlanıyor. İŞKUR bünyesindeki bu hibe destekten yararlanmak için açılan çağrı üzerine hazırlanan projeyle birlikte başvuru yapmak gerekiyor. 2022 yılı ikinci dönem hibe desteği için başvuru süreci devam ediyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini 10 Haziran tarihine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor. Bu destek için girişimci adayının girişimcilik sertifikasının olması da isteniyor.



        İŞ FİKRİ OLANA 450 BİN TL: TÜBİTAK, girişimcilere 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı ile 450 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. Destek için çağrıya çıkılıyor. Bu alanda şu anda yeni bir çağrı da var. TÜBİTAK, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açtı. Bu kapsamda iş fikri başvuruları 1 Ağustos'a kadar 63 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacak. Çağrıya herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı ya da mezun gençler başvuru yapabilecek.



        KOSGEB'DEN 3 FARKLI DESTEK: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında 3 farklı destek sağlıyor. Geleneksel Girişimci Destek Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı ile de 375 bin liraya kadar hibe destek veriliyor. Bu programlarda eğer girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakınıysa destek daha fazla oluyor. Bu desteklerden yararlanmak için KOSGEB'in online girişimcilik eğitimini tamamlamak ve hazırlanan projeyle başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru için çağrıya çıkılmıyor. Her iki program da her zaman başvuruya açık bulunuyor. Ayrıca başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de girişimcilere İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.



        KADINLARA MİKROKREDİ GİRİŞİMCİLER için bir destek de Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından sağlanıyor. Kendi işini kurup el emeğiyle üretim yaparak ailesine destek olmak isteyen kadınlar için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, teminatsız, kefaletsiz kredi imkanı sunuyor. Kredi 1 yıllık olup, haftalık taksitlerle 48 haftada geri alınıyor. Faiz uygulanmıyor. Mikro kredi için bir iş fikri olan ve 5 kadından oluşan bir grup oluşturmak gerekiyor. Ayrıca bazı belediyelerin ve özel sektör firmalarının da girişimcilere yönelik programları bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi Fikir sizden sermaye devletten! Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, kadınlara, engelliler destek imkanı
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