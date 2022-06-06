Bakan Nebati açıkladı: Evim mağdurlarına 2 seçenek





6 ŞİRKETE İNTİBAK ŞANSI

Tasarruf finansman şirketlerinin lisanslanması sonrası sektörün toplamdan aldığı payın katlanarak artması beklenirken, pazar çeşitliliğinin artması ve yüksek gelirli kimselerin de sisteme dahil olması öngörülüyor. BDDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talepleri uygun görüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda Birevim, Emin Evim, Fuzul Gayrimenkul, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN