Prim iadesine 3’lü formül! Hizmet borçlanması, 2 işte çalışılması ve yaşın dolmasına rağmen emekli olamama...

■ İki işte çalışanlar hangi durumda prim iadesi alır?

Çalışanlar için bildirilen prime esas kazançlarda alt ve üst sınır uygulaması bulunuyor. Birden fazla işyerinde çalışanlar üst sınırı aşan kazançları için ödediği primleri geri alabiliyor. Prim iadesi için işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu yıl için prime esas kazanç üst tutarı brüt asgari ücretin 7.5 katı olup, 37 bin 530 lira uygulanıyor.

Birden fazla işverenden ücret alan SSK'lı çalışanlar için bir ayda ödenen primin bu tutarı aşan kısmının yüzde 15'i oranında prim iadesi yapılıyor.



Örneğin;

Mayıs'ta bir işyerinden 40 bin lira, diğerinden 35 bin lira brüt ücret alan çalışanın 75 bin lira üzerinden primi yatırılıyor. Burada tavanı aşan kazanç tutarı 37 bin 470 lira olup, buna karşılık gelen sigorta primi, işsizlik sigortası primi işçi payının yüzde 15'i hesaplanıyor.

Bu durumda 5 bin 620 lira prim iadesi alınabiliyor.