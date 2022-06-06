İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL? 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri ne kadar?

EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ

İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.