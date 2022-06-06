İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL? 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri ne kadar?

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? soruları gündemde yoğun olarak araştırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber duyuruldu. Memur ve emeklilerin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için açıklama yapan Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" demişti. Aylık tutar 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Peki, İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu? İşte detaylar!
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
Ek göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kapsamın genişliği ile ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Üzerinde çalıştığımız çalışma ile sadece 4 meslek grubunun değil 5 milyon memurumuzun tamamını kapsayacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ
İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.
Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.