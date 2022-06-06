3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman VERİLECEK, maaş farkı ne zaman yatacak?

3600 ek gösterge maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Memurlar ve emekliler, "3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? " sorularını merak edip araştırmaya başladı. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? Ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? İşte merak edilenler!
MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…
TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.
NASIL YANSIYACAK?
Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİ İKRAMİYESİ 50.150 TL ARTACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, "Memurlarımızın ek gösterge çalışmasıyla ilgili çalışmayı tamamladık, Meclis'e sunulacak safhaya getirdik.
Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.
Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı.
NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.