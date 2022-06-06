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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 11:19
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    • 07.06.2022 11:19
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    3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman VERİLECEK, maaş farkı ne zaman yatacak?

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi. 3600 ek göstergenin yaşama geçmesi ile milyonlarca memur ve emeklinin maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? Ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ne zaman VERİLECEK, maaş farkı ne zaman yatacak?

    3600 ek gösterge maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Memurlar ve emekliler, "3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? " sorularını merak edip araştırmaya başladı. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? Ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? İşte merak edilenler!

    MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI

    5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

    Başkan Erdoğan Ek Gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı!

    TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

    Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

    NASIL YANSIYACAK?

    Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİ İKRAMİYESİ 50.150 TL ARTACAK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, "Memurlarımızın ek gösterge çalışmasıyla ilgili çalışmayı tamamladık, Meclis'e sunulacak safhaya getirdik.

    Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.

    Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı.

    NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

    Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.

    MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK…
    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
    Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
    FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL
    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
    Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
    FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL
    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
    Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000
    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
    Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
    FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
    Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
    Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
    FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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    Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman VERİLECEK, maaş farkı ne zaman yatacak?
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