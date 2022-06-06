Bu çileğin kilosu 200 TL! Sadece Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yetişiyor

BİR KİŞİ 4 SAATTE 1 KİLOGRAM TOPLAYABİLİYOR
Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen, doğal ortamda yetişen, küçük oldukları ve sıklıkla yetişmediği için 4 saatte yaklaşık 1 kilogram toplanabilen dağ çilekleri, fındık bahçelerinde ve ormanlık alanda yetişiyor.
Kokusu ve lezzeti ile kendine has bir aroması bulunan dağ çileklerini toplayanlar büyük kısmını kendilerinin kışlık reçel ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını belirtirken, çileğin bu yıl satış fiyatı ise 150-200 TL arasında değişiyor.