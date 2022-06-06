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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 18:07
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    • 06.06.2022 18:16
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    3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? 3600 ek gösterge ile hangi mesleklerin göstergesi yükseldi? Genel müdür, şube müdürü, il müdürü...

    3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? 3600 ek gösterge ile hangi mesleklerin göstergesi yükseldi? Sorusu merak edildi. Memurlar ve emekliler, "3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? " sorularını merak edip araştırmaya başladı. Erdoğan, “Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” demişti. Peki, 3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? 3600 ek gösterge ile hangi mesleklerin göstergesi yükseldi? Genel müdür, şube müdürü, il müdür maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir?

    3600 ek gösterge ile ilgili memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna ayrıntıları duyuruldu. Peki, 3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? 3600 ek gösterge ile hangi mesleklerin göstergesi yükseldi? Genel müdür, şube müdürü, il müdürü...

    İşte konu hakkında önemli açıklamalar;

    Cumhurbaşkanı Erdoğan:

    Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

    Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz.

    Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

    Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.

    Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

    Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.

    Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

    Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.

    Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.

    MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI

    5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

    BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.

        TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

        Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

        NASIL YANSIYACAK?

        Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

        Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
        FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

        Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
        FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL


        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
        FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL


        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
        FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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        Haberler Ekonomi 3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? 3600 ek gösterge ile hangi mesleklerin göstergesi yükseldi? Genel müdür, şube müdürü, il müdürü...
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