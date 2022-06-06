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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 11:17
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    • 07.06.2022 11:17
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    Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak? Cumhurbaşkanı kira düzenlemesi açıklaması!

    Kira düzenlemesi hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan kira düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Son dönemde artan kira zamlarına yönelik hükümet harekete geçti. Bekir Bozdağ, kira düzenlemesine ilişkin, "Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız." dedi. Peki, Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak? Yeni kira düzenlemesi 2022 kapsamı nedir?

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanı kira düzenlemesi açıklaması! Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak,? Yeni kira düzenlemesi 2022 kapsamı nedir?

    Kira düzenlemesi hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısının ardından açıklanması ve kamuoyuna sunulması bekleniyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek." demişti. Peki, Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak,? Yeni kira düzenlemesi 2022 kapsamı nedir? İşte Cumhurbaşkanı kira düzenlemesi açıklaması!

    KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Kira düzenlemesinin ne zaman başlayacağına dair resmi açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısının ardından açıklanması ve kamuoyuna sunulması bekleniyor.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce ayrıntıları şu sözlerle paylaşmıştı;

    "Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek."

    KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEK

    Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.

        Evini kiraya verecek olanlara yönelik çalışmada da kontrol mekanizmaları üzerinde çalışılıyor.

        Bakan Bozdağ, "Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor bunun denetimi nasıl olabilir buna bakılıyor. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek" açıklamasını yaptı.

        Hedef, anlaşmazlığı 1 ay içinde çözmek

        Düzenlemeye rağmen ev sahibi ve kiracı anlaşamazsa bu kez mahkemeden önce ara bulucuya gidilecek. Çözüm için bir ay süre hedefleniyor.
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        Haberler Ekonomi Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak? Cumhurbaşkanı kira düzenlemesi açıklaması!
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