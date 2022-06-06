Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak? Cumhurbaşkanı kira düzenlemesi açıklaması!

Kira düzenlemesi hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısının ardından açıklanması ve kamuoyuna sunulması bekleniyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek." demişti. Peki, Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak,? Yeni kira düzenlemesi 2022 kapsamı nedir? İşte Cumhurbaşkanı kira düzenlemesi açıklaması!
KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kira düzenlemesinin ne zaman başlayacağına dair resmi açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısının ardından açıklanması ve kamuoyuna sunulması bekleniyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce ayrıntıları şu sözlerle paylaşmıştı;
"Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek."
KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEK
Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.