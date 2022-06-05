Servetlerini dünyayı yönetmek için harcıyorlar! Uzmanlar uyardı: Milyarderler demokrasiyi tehdit ediyor! Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk...





UZMANLAR ENDİŞELİ

- DW ajansına konuşan yazar Anand Giridharadas: "Milyarderler demokrasiye ve insanlığın gelişimine yönelik en büyük tehditlerden biri."

- Oxfam International yetkililerinden Nabil Ahmed: "Bu kadar çok milyarderin olması temel problemlerden biri. İnsanlığın kendi doğal sürecinde gelişimine engeller."



ÜLKELER HAREKETE GEÇİYOR

Sabah'ın haberine göre milyarderler son zamanlarda özellikle Ukrayna savaşı ile yine gündemde. Yani Rus oligarklar. Ancak arka planda her ülke kendi içinde sorunlar yaşıyor.

- ABD: En tartışmalı isimler burada. Örneğin Bill Gates. Yıllardır "dünyayı kurtacağını" söylüyor. Kimseyi ikna edemiyor. Ya da son zamanlarda Elon Musk çok popüler. Twitter'ı satın almak istedi. Ortalık karıştı. Warren Buffet, Koch Kardeşler, George Soros'u atlamamak gerekiyor. Beyaz Saray, bu milyarderleri kontrol edemiyor. Beyaz Saray'ın belirleyeceği alanlara yatırım yapmaları isteniyor. Ya da Facebook'un kurucusu Marc Zuckerberg'e yaptıkları gibi Senato'da "demokrasi" tartışması üzerinden ifadelerini alıyorlar. Ancak birçoğuna göre milyarderler, siyasileri ya da Amerikan medyasını satın alarak, kontrol ediyor.

- ÇİN: Mao dönemindeki kıtlığı görenler şimdilerde milyarder oldu. Çinli milyarderlerin büyük kısmı bu seviyeye 2000'lerden sonra çıktı. Daha yeniler. Dolayısıyla ABD'li akranları gibi siyasete ve düşüncelere yön veremiyorlar. Zaten Çin devlet yapısı buna izin vermiyor. Pekin hükümeti bir süredir bu milyarderlere nefes aldırmıyor. Örneğin en popüler Çinli milyarder Jack Ma, 2020'den beri kayıp. En son devletin vergi politikasını eleştirmişti. Ya da milyarderler, Çin Komünist Partisi'nin özellikle belirlediği alanlara yatırımlar yapmaya başladı.

- RUSYA: Nam-ı değer oligarklar. Sovyetlerden sonra bu seviyelere geldiler. Doğal gaz ve petrol servetlerinin ana kaynağı. Şimdilerde Batı ve ABD bir oldu, Rus milyarderlerin servetlerine el koyuyorlar. Uzmanlara göre Rus milyarderler diğer ülkelerdekilere göre siyasetle çok daha iç içe olmak zorunda. Bu bağ Çin'deki durumdan bile daha sıkı. Dolayısıyla uzmanlara göre oligarklar, Rusya'daki siyasi yapının da ana unsurlarından.

- AVRUPA-HİNDİSTAN: Avrupa'daki milyarderler çok fazla tanınmıyor. Avrupalı devletler, bu isimleri doğru şekilde kontrol edebildiklerini ileri sürüyor. Ancak Batılı milyarderlerin Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde kafalarına göre at koşturdukları biliniyor. Hindistan'daki durum diğerlerine göre çok farklı. Bunun temel nedeni Hintli milyarderler daha yolun başında olması. Şöyle ki 2000'lerde birkaç tane Hintli milyarder vardı. Günümüzde sayıları 200'leri geçti. Ama dünyada milyarder ile yoksulların arasının en açık olduğu ülke burası. O yüzden izleyecekleri yol merakla bekleniyor.

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