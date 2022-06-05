Servetlerini dünyayı yönetmek için harcıyorlar! Uzmanlar uyardı: Milyarderler demokrasiyi tehdit ediyor! Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk...

Dünya ellerinin altında. Aslında sadece yüzde 1'ler. Dünya nüfusunda bu kadar yer kaplıyorlar. Ancak sahip oldukları servet, ülkeleri bile geride bırakıyor. Merakları sadece lüks yatlar, özel jetler, uçsuz buçaksız malikaneler ya da pahalı sanat eserleri değil. Kafalarındaki dünyayı hayata geçirmek istiyorlar ve yapıyorlar. Milyarderlerden bahsediyoruz. Alman DW ajansının YouTube kanalında bir haber yayınlandı. "Milyarderler demokrasiye tehdit mi?" sorusuna cevap arandı.
EN FAZLA ÇİN'DE VAR
Hurun Enstitüsü'nün yıllık olarak yayınladığı milyarderler listesiyle başlayalım. Buna göre en fazla milyarder artık Çin'de var. 2022 verilerine göre bazı ülkelerdeki milyarder sayıları:
- Çin: 1,133
- ABD: 716
- Hindistan: 215
- İngiltere: 150
145 HER 26 DAKİKADA LİSTE ARTIYOR
Milyarderlere dair detaylara bakalım.
- Her ne kadar en fazla milyarder Çin'de olsa da, dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde 8 tane ABD'li bulunuyor. Diğer iki kişi de Fransız ve Hintli.
- Bu 10 kişinin (Sırasıyla isimler şöyle: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Warren Buffett, Lary Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Steve Ballmer, Mukesh Ambani) toplam serveti dünya genelindeki 3.1 milyar kişiden daha fazla.
- Oxfam: Pandemide her 26 dakikada milyarderler listesine bir kişi daha eklendi.
- Milyarderler krizi seviyor. Gıda ve enerji alanında faaliyet gösteren milyarderlerin serveti de iki yıl öncesine göre 453 milyar dolar arttı.
TARİHTE ÖRNEĞİ YOK
Şimdi biraz eşitsizliğe odaklanalım.
- Pandemide her 30 dakikada 1 milyon kişi daha yoksulluk sınırının altına düştü.
- BM: Dünyanın en zengini yani yüzde 1'lik bir kesim, yoksul kesimden yani yüzde 50'lik nüfustan daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor.
- Yüzde 1'lik kesime 'kirletici elitler' deniliyor.
- Dünya genelindeki bu eşitsizlik insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek seviyede.