Servetlerini dünyayı yönetmek için harcıyorlar! Uzmanlar uyardı: Milyarderler demokrasiyi tehdit ediyor! Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk...

EN FAZLA ÇİN'DE VAR

Hurun Enstitüsü'nün yıllık olarak yayınladığı milyarderler listesiyle başlayalım. Buna göre en fazla milyarder artık Çin'de var. 2022 verilerine göre bazı ülkelerdeki milyarder sayıları:

- Çin: 1,133

- ABD: 716

- Hindistan: 215

- İngiltere: 150



145 HER 26 DAKİKADA LİSTE ARTIYOR

Milyarderlere dair detaylara bakalım.

- Her ne kadar en fazla milyarder Çin'de olsa da, dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde 8 tane ABD'li bulunuyor. Diğer iki kişi de Fransız ve Hintli.

- Bu 10 kişinin (Sırasıyla isimler şöyle: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Warren Buffett, Lary Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Steve Ballmer, Mukesh Ambani) toplam serveti dünya genelindeki 3.1 milyar kişiden daha fazla.

- Oxfam: Pandemide her 26 dakikada milyarderler listesine bir kişi daha eklendi.

- Milyarderler krizi seviyor. Gıda ve enerji alanında faaliyet gösteren milyarderlerin serveti de iki yıl öncesine göre 453 milyar dolar arttı.