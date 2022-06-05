Çocuklara yapılan erken sigorta emekliliği öne çekiyor! İşte tüm detaylar...

18 yaşından önce yapılan sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:
1-Çocukları sigorta ettirmek erken emekli eder mi?
2008 öncesinde küçük yaşta sigortalı gösterilenler bugün erken emekli olabiliyor. Bu dönemde çalışmaya başladığında 18 yaşın altında olanlar prim günü, yaşı doldurduğunda emekli aylığına hak kazanıyor. Bugün itibariyle çocukları sigortalı yapmak erken emeklilik hakkı sağlamıyor.
2-Çocuk yaşta sigorta malullük ve ölüm aylığı bağlatır mı?
Bunun için 18 yaşın doldurulduğu tarih başlangıç kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen primler sadece prim ödeme gün sayısı hesabına katılır. Ekim 2008 öncesi SSK, Bağ- Kur kapsamındakilere yaşlılık aylığında geçerli olan 18 yaş uygulaması ölüm ve malullük aylıklarında uygulanmaz.