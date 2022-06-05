Çocuklara yapılan erken sigorta emekliliği öne çekiyor! İşte tüm detaylar...





3-18 yaş altı çalışmaların sigorta başlangıcı kabul edilmesine yönelik istisnalar neler?

Çalışanlar 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir. Bir diğer istisna da Nisan 1981 yılından önce girenler için geçerli. Başladıkları tarihte isterse 14 yaşında olsunlar sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilir ve emeklilik buna göre hesaplanır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN