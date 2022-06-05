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    Çocuklara yapılan erken sigorta emekliliği öne çekiyor! İşte tüm detaylar...

    18 yaşından önce yapılan sigortalar fiili çalışma varsa geçerli oluyor. Erken sigorta yapılan çocuklar ileride emekliliğini öne çekebiliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Hazal Ateş
    Emeklilik fırsatı

    18 yaşından önce yapılan sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:



    1-Çocukları sigorta ettirmek erken emekli eder mi?
    2008 öncesinde küçük yaşta sigortalı gösterilenler bugün erken emekli olabiliyor. Bu dönemde çalışmaya başladığında 18 yaşın altında olanlar prim günü, yaşı doldurduğunda emekli aylığına hak kazanıyor. Bugün itibariyle çocukları sigortalı yapmak erken emeklilik hakkı sağlamıyor.



    2-Çocuk yaşta sigorta malullük ve ölüm aylığı bağlatır mı?
    Bunun için 18 yaşın doldurulduğu tarih başlangıç kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen primler sadece prim ödeme gün sayısı hesabına katılır. Ekim 2008 öncesi SSK, Bağ- Kur kapsamındakilere yaşlılık aylığında geçerli olan 18 yaş uygulaması ölüm ve malullük aylıklarında uygulanmaz.



        3-18 yaş altı çalışmaların sigorta başlangıcı kabul edilmesine yönelik istisnalar neler?
        Çalışanlar 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir. Bir diğer istisna da Nisan 1981 yılından önce girenler için geçerli. Başladıkları tarihte isterse 14 yaşında olsunlar sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilir ve emeklilik buna göre hesaplanır.

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