Başkan Erdoğan'ın temiz çevre için başlattığı 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nda 24 saate 10 bin adım atan ödül alacak

Temiz bir çevrenin önemine vurgu yapmak, korunmasına katkı sağlamak ve dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' Türkiye'de adeta bir şölene dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle 5 Haziran'ın da içinde bulunduğu haftanın Türkiye'de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacağı açıklandı. Bu yılki teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Bakanlık, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen sağlıklı çevre yaşamı konusunda farkındalık oluşturuyor. 81 ilde, 7'den 70'e herkese çevre bilincinin önemi anlatılıyor. Bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" düzenlenecek. Yürüyüşün startı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden verildi. "81 Milyar Adım Mobil" uygulaması ile 6 Haziran'a kadar 24 saat içinde 10 bin adım hedefine ulaşanlar, Bakanlık tarafından verilecek ödüller için hediye çekiliş hakkı kazanacak.
81 İLDE FİDAN DİKİMİ
Hafta kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri'nin 81 ildeki kamu kuruluşları işbirliğinde belirlediği alanlarda toplu fidan dikimleri de başladı. Türkiye Çevre Haftası kapsamında, çocukların çevre ve doğa, şehircilik, sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele konularında eğlenerek öğrenecekleri fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlenecek. Bisikletin günlük hayatta kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ulaşım alanında bilinç oluşturmak amacıyla "Çevre Dostu Bir Yaşam için Bisiklet Turu" da düzenlendi.
265 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2018'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' 5 yılda ekonomiye 30 milyar liralık kazanç sağladı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenirken, 265 milyon ağaç da kurtarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi'yle sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya başlayan kurum, kuruluş ve işletme sayısı 140 bine ulaştı. Proje sayesinde 16.5 milyon ton kağıt/karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 400 bin ton metal ve 1.5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24.2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı.