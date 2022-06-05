Başkan Erdoğan'ın temiz çevre için başlattığı 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nda 24 saate 10 bin adım atan ödül alacak





265 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2018'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' 5 yılda ekonomiye 30 milyar liralık kazanç sağladı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenirken, 265 milyon ağaç da kurtarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi'yle sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya başlayan kurum, kuruluş ve işletme sayısı 140 bine ulaştı. Proje sayesinde 16.5 milyon ton kağıt/karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 400 bin ton metal ve 1.5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24.2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı.

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