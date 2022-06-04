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    Kalyon Holding daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına devam ediyor!

    Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik kavramını koyarak, temiz tabiat, verimli enerji, daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Temiz enerji üretmeye devam ediyor

    Kalyon Enerji, odağına sürdürülebilirlik kavramını koyarak, temiz tabiat, verimli enerji, daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Şirketin Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, 4 farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatı altında toplamasıyla dünyanın ilk ve tek üretim tesisi konumunda bulunuyor. Kalyon Karapınar GES'in 2 milyon güneş panelini üreten Kalyon PV, yılda toplam 6 milyon kilovatsaatlik enerji üretecek. Santral 2022 sonunda tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önlemesinin yanında, 2 milyon haneye de temiz elektrik sağlayacak. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de ürettikleri enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1000 megavat gücündeki rüzgar enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



    2 YILLIKLARA DA EK GÖSTERGE
    Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Çalışmaları yürüten bakanlar, "Temmuz ayında emekli çok memnun olacak" mesajını verdi. Çalışmaları tamamlanma aşamasında olan 3600 gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokullardan mezun olanların bundan yararlanıp yararlanamayacağı olmuştu. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevlerde bulunanlara verilen 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanabileceği belirtilmişti. Ancak bu konuda kapsam genişledi. Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulan ek gösterge taslağında 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi. Bu konudaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu gündemine gelme olasılığının bulunduğu kaydedildi.
    Zübeyde YALÇIN



    'ENFLASYON BİRKAÇ YIL YÜKSEK KALIR'
    Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, "Piyasada daha fazla çalkantı yaratacak korku nöbetleri yaşayacağız. Enflasyon küresel tedarik zincirlerindeki bozulmanın etkisi ile daha birkaç yıl yüksek kalacak" dedi. Fed'in arz sıkıntılarını giderecek araçları olmadığını kaydeden Fink, "Ukrayna'daki savaş küresel ekonomide derin değişiklikler yarattı. Şirketleri ve hükümetleri dış pazarlara olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçirmeye itti" diye konuştu.



        5 BASAMAK ÇIKTI DOĞANLAR
        Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması 2021 yılı sonuçlarında, 5 basamak yükselerek 323'üncü sıraya yerleşti. Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, araştırmanın tüm sanayi kuruluşları açısından karne niteliği taşıdığını belirterek, mobilya sektöründe net satışlar bazında yükseliş gösteren tek şirketin Doğanlar Mobilya olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıllarda daha yukarıya çıkmak için çok çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Doğan, "Bizim için hedef, ilk 100 şirket arasında yer almak olacaktır" dedi.

        KİRACILAR DİKKAT! ZAM SINIRI % 39
        Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı, yeni enflasyon verileriyle yükseldi. Kira artışında üst sınırı, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE belirliyor. TÜİK, son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi yüzde 39.33 olarak açıkladı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kira sözleşmelerinde Haziran'da uzama dönemi başlamış konut kiracıları yüzde 39.33 artış yapacak. Bunun üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda değiller. Bu oran 5'inci yılın sonuna kadar geçerli" dedi. Bu arada, kira ihtilafları için 1 ayda çözüm yolunu açan arabuluculuk sisteminin getirilmesi üzerinde çalışıyor.

        NEBATİ: TÜFE'DE ARTIŞ HIZ KESTİ
        Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 2.98 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 73.50 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi: "Nisan'da yüzde 7.25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs'ta yüzde 2.98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. Açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Bir yandan fiyat artışlarının önüne set çekerken, diğer yandan da gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz."

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi Kalyon Holding daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına devam ediyor!
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