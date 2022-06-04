Kalyon Holding daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına devam ediyor!





5 BASAMAK ÇIKTI DOĞANLAR

Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması 2021 yılı sonuçlarında, 5 basamak yükselerek 323'üncü sıraya yerleşti. Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, araştırmanın tüm sanayi kuruluşları açısından karne niteliği taşıdığını belirterek, mobilya sektöründe net satışlar bazında yükseliş gösteren tek şirketin Doğanlar Mobilya olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıllarda daha yukarıya çıkmak için çok çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Doğan, "Bizim için hedef, ilk 100 şirket arasında yer almak olacaktır" dedi.



KİRACILAR DİKKAT! ZAM SINIRI % 39

Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı, yeni enflasyon verileriyle yükseldi. Kira artışında üst sınırı, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE belirliyor. TÜİK, son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi yüzde 39.33 olarak açıkladı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kira sözleşmelerinde Haziran'da uzama dönemi başlamış konut kiracıları yüzde 39.33 artış yapacak. Bunun üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda değiller. Bu oran 5'inci yılın sonuna kadar geçerli" dedi. Bu arada, kira ihtilafları için 1 ayda çözüm yolunu açan arabuluculuk sisteminin getirilmesi üzerinde çalışıyor.



NEBATİ: TÜFE'DE ARTIŞ HIZ KESTİ

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 2.98 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 73.50 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi: "Nisan'da yüzde 7.25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs'ta yüzde 2.98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. Açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Bir yandan fiyat artışlarının önüne set çekerken, diğer yandan da gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz."

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