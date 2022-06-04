Kalyon Holding daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına devam ediyor!

Kalyon Enerji, odağına sürdürülebilirlik kavramını koyarak, temiz tabiat, verimli enerji, daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Şirketin Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, 4 farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatı altında toplamasıyla dünyanın ilk ve tek üretim tesisi konumunda bulunuyor. Kalyon Karapınar GES'in 2 milyon güneş panelini üreten Kalyon PV, yılda toplam 6 milyon kilovatsaatlik enerji üretecek. Santral 2022 sonunda tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önlemesinin yanında, 2 milyon haneye de temiz elektrik sağlayacak. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de ürettikleri enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1000 megavat gücündeki rüzgar enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
2 YILLIKLARA DA EK GÖSTERGE
Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Çalışmaları yürüten bakanlar, "Temmuz ayında emekli çok memnun olacak" mesajını verdi. Çalışmaları tamamlanma aşamasında olan 3600 gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokullardan mezun olanların bundan yararlanıp yararlanamayacağı olmuştu. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevlerde bulunanlara verilen 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanabileceği belirtilmişti. Ancak bu konuda kapsam genişledi. Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulan ek gösterge taslağında 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi. Bu konudaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu gündemine gelme olasılığının bulunduğu kaydedildi.
Zübeyde YALÇIN
'ENFLASYON BİRKAÇ YIL YÜKSEK KALIR'
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, "Piyasada daha fazla çalkantı yaratacak korku nöbetleri yaşayacağız. Enflasyon küresel tedarik zincirlerindeki bozulmanın etkisi ile daha birkaç yıl yüksek kalacak" dedi. Fed'in arz sıkıntılarını giderecek araçları olmadığını kaydeden Fink, "Ukrayna'daki savaş küresel ekonomide derin değişiklikler yarattı. Şirketleri ve hükümetleri dış pazarlara olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçirmeye itti" diye konuştu.