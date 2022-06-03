Türkiye ihracatını 5 ayda 102.5 milyar dolara çıkararak yeni rekor kırdı

Yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ve ilk çeyrekteki yüzde 7.3'lük büyümenin yarısından fazlasını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 19 milyar dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek Mayıs rakamına imza atılırken; yılın ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı. İlk 5 aylık ihracat yüzde 20.4 artarak 102.5 milyar dolara çıkarken, 12 aylık ihracat ise yüzde 25.6'lık yükselişle 242.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemiz, 2022'nin ilk 5 ayında da ihracattaki güçlü performansını devam ettirmiştir. 242.6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz" diye konuştu.