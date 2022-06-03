Ek göstergede son adım tamamlandı! Çalışmalar Vedat Bilgin ve Nureddin Nebati tarafında Başkan Erdoğon'a sunuldu





DESTEK MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği'nden yararlanma şartlarını esnettiklerinin müjdesini vererek, "Evde bakım yardımı alan engellilerimiz de yararlanacak. Her hasta için normalde verdiğimiz elektrik tüketim desteğine ek aylık 150 kilovatsaatin karşılığı olan tutarda destek sağlayacağız" dedi. Doğalgaz yardımında destek miktarını ve yararlanıcı hane sayısını artıracak çalışmalarının olduğu aktaran Yanık, "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor" diye konuştu.



KRİPTO ZİRVESİ

Beştepe'de yapılan toplantıda kripto para düzenlemesi ana hatlarıyla değerlendirildi. Gelinen aşama ve atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Düzenlemeyle uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye'de şirket kurma ve vergi yükümlülüğü gibi şartların getirilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenlemeyle Sermaye Piyasası Kurumu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak. Başkan Tayyip Erdoğan, kripto paralarla ilgili "Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Meclis'te müzakereler yapılıp ona göre adım atacağız, ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum" demişti.

Hazal ATEŞ



YÜZDE 84 BÜYÜDÜ 15 MİLYON SİPARİŞ ALDI

Hepsiburada'nın satış hacmi ilk 3 ayda yüzde 84 artarak 8.3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart dönemindeki sipariş adedi yıllık yüzde 63 artışla 15 milyon adet oldu. Hepsiburada platformundaki aktif satıcı sayısı yüzde 55 artışla 83 bine, ürün adedi ise yüzde 110 artışla 111 milyona yükseldi. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Türkiye'nin teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerinin yine Türkiye'de yatırıma dönüşmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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