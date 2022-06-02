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    • Ekonomi
    • 02.06.2022 06:58
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    • 05.06.2022 21:37
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    Takvim.com.tr gün öncesinden duyurmuştu! 3600 ek göstergede geri sayım! Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge detaylarını açıklayacak

    Takvim.com.tr 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri günler öncesinden duyurmuştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "AK Parti Grup Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, hem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saatlik görüşmede taslaklar Başkan Erdoğan'a sunuldu ve kapsamda bir genişleme oldu." demişti. Bugün ise Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısında 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detayları açıklayacağını duyurdu. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Memur maaşları ek göstergeyle ne kadar olacak? İşte bu soruların cevaplarını Başkan Erdoğan milyonlara duyuracak.

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak?

    Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" demişti.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

    GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

    Başkan Erdoğan açıklamasında, "Bitmedi, şimdi de memurlarımıza vereceğimiz müjdeye geliyorum. Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum." dedi.



    TÜM MESLEK GRUPLARI KAPSIYOR
    Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün meslek gruplarını kapsayacağı da gelen bilgiler arasında


        Bakan Bilgin, ek gösterge çalışmasını tamamladıklarını, düzenlemenin kimleri kapsayacağı, maliyetini anlattı.

        CANLI YAYINDA AÇIKLADI
        A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Dün aslında beklenti Başkan Erdoğan'ın grup konuşmasında açıklamasıydı ama bakanlarla görüşme olacaktı. AK Parti Grup Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, hem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saatlik görüşmede taslaklar Başkan Erdoğan'a sunuldu ve kapsamda bir genişleme oldu." dedi. Erdem, Başkan Erdoğan'un liderliğide hafta sonu yapılacak Kızılcahamam kampında düzenlemenin açıklanabileceğini de belirtti.

        İKRAMİYE 38 BİN TL ARTACAK
        Birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendiriliyor. Birinci alternatifte polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen başta olmak üzere 4 meslek grubuna yönelik çalışma yapıldı. Diğer iki alternatifte de bütün kamu çalışanlarını içine alan düzenlemeleri içeriyor. Edinilen bilgiye göre ek gösterge düzenlemesi kamudaki bütün meslek gruplarını kapsayacak. Kamuda 2008 yılından önce çalışmaya başlayıp yasa çıktıktan sonra emekli olanların emekli ikramiyeleri artacak. Bu tarihten sonra başlayanlar Emekli Sandığı değil Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'na tabi olduğu için emekli aylıkları ek gösterge değil elde ettikleri kazanç üzerinden hesaplanıyor.

        Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre, polis, öğretmen, din görevlilerinin 3000 olan ek göstergesinin 3600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması halinde emekli ikramiyesinde (30 yıllık hizmet süresine göre) 45 bin liraya yakın bir artış söz konusu olacak. Örneğin, 25 yıllık hizmet üzerinden polis, öğretmen, dört yıllık üniversite din görevlisinin emekli ikramiyesi yaklaşık 38 bin lira artacak.

        Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

            ÖĞRETMENLER 15 OCAK'TA ALACAK
            Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak. Sabah'ta yer alan habere göre, örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak. Polis, hemşire, din görevlisi ile hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilen diğer memurların yeni ek göstergeleri de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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            Haberler Ekonomi Takvim.com.tr gün öncesinden duyurmuştu! 3600 ek göstergede geri sayım! Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge detaylarını açıklayacak
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